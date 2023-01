Seraing : une première victoire à domicile contre le Standard pour écrire l’histoire ?

L’entraîneur Jean-Sébastien Legros veut s’appuyer sur cette victoire mais est conscient que le match de samedi est différent. "On avait joué une très belle rencontre là-bas. Mais la vérité d’un match n’est pas celle du suivant, on doit faire abstraction de cette performance du match aller. Elle doit nous donner de la confiance mais certainement pas d’euphorie mal placée. On s’attend à une dure bataille samedi et on va essayer de jouer un bon match."

Les supporters de Seraing cochent tous cette date dans leur calendrier en début d’année et le stade sera plein. "C’est vrai qu’on joue rarement devant un stade comble. Voir le Pairay en ébullition ce week-end, c’est réjouissant."

Cette affluence pourrait être un facteur important pour Seraing. Les joueurs de Jean-Sébastien Legros ne se sont plus imposés à domicile en championnat depuis le 26 janvier 2022 (2-1 contre le Beerschot). "On ne peut pas dire que les résultats sont réjouissants à domicile, mais faisons abstraction de tout ça, concentrons-nous sur cette équipe du Standard […]"

Ces difficultés à domicile, Christophe Lepoint et ses équipiers ne se l’expliquent pas. "On en parle avec les joueurs, on ne comprend pas la cause. C’est clair que si on veut se maintenir en D1, on doit prendre des points à la maison. On attend cette première victoire à domicile."

Si les Sérésiens venaient à s’imposer ce samedi, ce serait d’ailleurs la première victoire de leur histoire à domicile contre le Standard. "[…] Tous les matchs sont importants mais celui-ci est un derby et un derby ça doit se gagner. […] Le coach nous a dit cette semaine que l’on pourrait rentrer dans l’histoire. On va tout faire pour aller chercher cette première victoire à domicile."

Comme pour son entraîneur, Christophe Lepoint a hâte de jouer dans un Stade du Pairay comble, surtout contre le Standard. "Ce sera la première fois de la saison que le stade sera rempli, ça fait plaisir. Jouer contre le Standard est une motivation supplémentaire aussi. On les a battus au match aller donc on sait très bien qu’ils auront une revanche à prendre sur nous. Je m’attends un match très serré, avec beaucoup d’engagement. Au vu de la météo actuelle, il faudra aussi voir quel sera l’état du terrain qui jouera peut-être un rôle dans ce match.

L’expérimenté milieu de terrain sait que l’état du terrain ne sera pas l’unique clé du match. "Nous devons absolument élever notre niveau de jeu et ne pas reproduire la première mi-temps que nous avons faite à Ostende qui n’était vraiment pas bonne. Tous les petits détails seront importants, nous ne devons surtout pas faire d’erreur défensive, essayer de garder le zéro et aller planter un but. Il ne faut pas croire qu’on va subir ce match, on va essayer de le prendre en main et de mettre la pression sur le Standard."