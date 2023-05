Seraing : un produit avec une "odeur de gaz" empoisonne la vie de certains habitants de Jemeppe

Depuis un bon mois, une odeur de gaz empoisonne la vie de certains habitants de Jemeppe. La cause est un produit ajouté au gaz pour pouvoir le détecter. Sans lui, le gaz est inodore. Une cuve en contenant une trentaine de litres a été accidentellement percée sur le site d’une entreprise de recyclage de métaux installée à Flémalle, juste de l’autre côté de la limite territoriale. Le produit s’est répandu dans les égouts. Il s’avère compliqué d’en venir à bout.

"C’est un produit qui est vraiment hyperodorant.", explique Déborah Géradon, la bourgmestre de Seraing, "Il n’est pas dangereux quand il est réparti dans l’eau, dans l’air. Il peut être dangereux quand, de manière très concentrée, il est au contact des personnes. Dès qu’on a eu l’information, on a pris contact avec la police de l’environnement de la région wallonne et avec la protection civile. Elles n’avaient jamais eu un cas comme ça. La seule option qui nous a été proposée, c’est de pouvoir réaliser des chasses, d’envoyer beaucoup d’eau dans les canalisations pour faire évacuer le produit. Cependant, l’odeur demeure dans certaines rues. Avec la police de l’environnement, on a pu constater que, au niveau du site de l’entreprise, il y avait un collecteur qui gardait encore une quantité de produit."

Ce reliquat a été pompé ce jeudi matin. La bourgmestre estime : "De prime abord, la source est évacuée. Dès demain, on va pouvoir procéder à différentes chasses de nouveau. Mais si, d’ici une grosse semaine les odeurs perdurent, on est dans un problème beaucoup plus grave où, là, il y aurait une contamination peut-être de différentes terres ou de différentes canalisations. Il faudra dès lors procéder à des excavations qui seront forcément à charge de l’entreprise.". Précisons encore que la Ville de Seraing et des riverains ont déposé plainte.