Seraing : un juge d’instruction désigné dans l’affaire du Cristal Park

Un juge d’instruction a été désigné dans l’affaire du Cristal Park. Il s’agit du juge Richard, spécialiste des affaires financières.

Le Cristal Park, c’est le projet de reconversion du vieux site industriel du Val Saint-lambert à Seraing. Projet vieux de vingt ans et qui n’a pas abouti alors que des dizaines de millions d’argent public y ont été engloutis.

La RTBF et le Vif ont mené l’enquête et révélé une affaire de fausses factures.

Des factures qui ont été remboursées aux sociétés de Pierre Grivegnée, celui qui était chargé de développer le Cristal Park. Problème : ces factures n’ont jamais été établies par les sociétés supposées les avoir émises. Elles ont été fabriquées. Et remboursées avec de l’argent en partie public.

C’est là qu’intervient le juge d’instruction.

Rappelez-vous la volte-face de la Ville de Seraing qui a d’abord défendu bec et ongles le projet à l’époque d’Alain Mathot avant de déposer plainte pour "détournements" et "abus de biens sociaux" et se constituer partie civile. Le PTB avait déposé plainte un mois auparavant.

Un juge d’instruction a donc été désigné après ces plaintes. Ce juge peut faire avancer l’enquête, désigner des experts, entendre des témoins, arrêter un suspect, l’inculper, ou mener des perquisitions ce qui, à notre connaissance, n’a pas encore été fait dans l’affaire du Cristal Park.

Ce juge d’instruction n’est pas un inconnu.

Il s’agit du juge Richard. C’est un spécialiste des affaires politico-financières. C’est lui qui a enquêté sur Luc Partoune, sur José Happart, Sur Stéphane Moreau, sur le Standard et dans l’affaire Intradel sur Alain Mathot.