Seraing : un bus médical pour soigner les plus démunis

Il sert à apporter les premiers soins aux plus démunis : le médibus de Seraing est entré en service.

Le médibus est un service médical itinérant. Un service médical et social aussi, comme il en existe déjà à Bruxelles ou à Charleroi. Ce véhicule servira à rencontrer un public qui échappe habituellement au réseau classique de soins.

Un service de première ligne et de proximité

Le mobil-home circulera deux fois par jour, en matinée et en soirée, dans différents quartiers de Seraing à la rencontre de personnes précarisées.

Parmi les bénéficiaires, de nombreuses personnes qu’il s’agira en quelque sorte de réconcilier avec les soins de santé. Un vrai défi pour Sacha Scarpone : "C’est certain que ce ne sera pas facile. Il y a des gens qui seront demandeurs, d’autres moins. On ne connait pas encore réellement la problématique sur Seraing, mais on est déjà sûrs et certains que des gens vont venir auprès de nous."

Une initiative qui réjouit Elisabeth, 65 ans. "On ne devra plus courir pour prendre des douches" témoigne-t-elle. "Et on aura un service médical avec des médecins. Quand on aura vraiment un gros problème, on pourra avoir plus vite des solutions."

Absolument gratuit et inconditionnel

Offrant également une permanence sociale, le médibus est un service de première ligne et de proximité initié par l’ASBL "Un toit pour la nuit". "C’est un service qui est absolument gratuit et inconditionnel" indique la présidente de l’ASBL, Laura Crapanzano. "Cela veut dire que peu importe sa situation, économique, de diplôme, de nationalité, tout le monde peut accéder à ce service."

Inauguré lundi dernier, le médibus prendra la route dès le 23 octobre.

Regardez ci-dessus notre vidéo.