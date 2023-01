Seraing se cherche des nouveaux vétérinaires communaux, dont un pour les NAC

La Ville de Seraing se cherche non pas un mais deux vétérinaires communaux. Généralement, il s’agit de cabinets comptant plusieurs vétérinaires car il faut pouvoir intervenir à toute heure du jour ou de la nuit, week-end compris. Vétérinaire communal, c’est une fonction souvent mal connue.

Marcel Renard est un des actuels vétérinaires communaux de Seraing. Dans sa fonction, il est amené à pratiquer des actes vétérinaires, mais aussi une part de gestion vétérinaire : " Au niveau des actes vétérinaires, il y a toutes les stérilisations qu’on pourrait nous demander, mais aussi des démarches au niveau des animaux blessés sur la voie publique. Il faut savoir que c’est le bourgmestre qui est responsable des animaux errants ou trouvés. Et puis il y a des missions qui sont aussi des problèmes de gestion de prolifération d’espèces, des problèmes de voisinage ou de gestion des contrôles sanitaires sur des marchés ou sur les expositions. On peut également être appelé pour évaluer le bien-être de l’animal ", détaille-t-il.

Un des vétérinaires qui sera désigné s’occupera des animaux dits ordinaires, tandis que l’autre sera chargé des NAC, les nouveaux animaux de compagnies, qui demandent des compétences particulières : " Des interventions spécifiques qui demandent certaines compétences pour les soigner, mais il y a également des conditions d’élevage. Il y a toute une réglementation qui existe. Les NAC, ça prolifère de plus en plus. On voit ce qu’on appelle des NAC exotiques, comme les serpents, les lézards, etc. Pour s’épanouir, ceux-ci doivent être dans des conditions particulières d’environnement ", explique Marcel Renard.

Les vétérinaires communaux de Seraing interviennent entre dix et vingt fois par an. L’appel qui vient d’être lancé concerne les années 2023 à 2025. Les trois cabinets vétérinaires présents sur le territoire serésien vont être consultés pour les animaux ordinaires, trois cabinets des communes limitrophes le seront pour les NAC, aucun cabinet spécialisé n’étant présent à Seraing.