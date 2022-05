Seraing – RWDM : "Ce qui est dommage c’est qu’on est tous contents que le RWDM ne monte pas au final"

Ce week-end, lors des barrages entre Seraing et le RWDM, la tension est montée et le terrain est devenu la scène de violences entre les supporters. Un débordement de plus dans cette saison de Pro League, rythmée par plusieurs incidents fâcheux depuis plusieurs mois. Ce dimanche, ce sont des supporters du RWDM cagoulés qui sont au cœur des violences.

"On ne sait plus quoi dire", le message est clair sur le plateau de La Tribune ce lundi soir. Cécile De Gernier, Marc Delire, Nordin Jbari et Philippe Albert sont unanimes : "Plusieurs sanctions ont déjà été évoquées car ce n’est pas la première fois que cela arrive, mais rien ne bouge. La Pro League condamne, mais à part condamner les images, elle ne fait pas grand-chose" constatent-ils, dépités et déçus. Les consultants de l’émission foot ont débattu de l’issue malheureuse de cette rencontre.