Seraing : que faire de l’auteur présumé des faits de violences conjugales ?

Laëtitia, une auditrice de Beauvechain, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "J’ai été victime de violences conjugales. La police m’a appelé pour dire qu’on relâchait mon mari et que ce qui arrivait était ma faute, car je répondais à ses sms. Le magistrat a dit que je ne pouvais plus répondre à ses sms car je lui donnais de l’espoir, et donc c’était normal qu’il agisse ainsi. Il vit sa vie tranquillement maintenant, et moi, ma vie est détruite. C’est très injuste. Un policier m’a dit que je n’allais pas venir me plaindre à chaque fois que je recevais un coup. Nous ne sommes ni comprises, ni écoutées et les femmes n’oseront plus parler à cause de cela."