Seraing partage face au RWDM et conserve sa place parmi l’élite

Vainqueur sur le plus petit des scores à l’aller (0-1), Seraing a fait le job ce samedi en partageant l’enjeu (0-0) face au RWDM au terme d’une rencontre disputée et indécise. Grâce à ce match nul, les Métallos conservent leur place en D1A et brisent le rêve des Molenbeekois, contraints à rester en D1B.

Après sa courte victoire (0-1) sur la pelouse du RWDM lors de la manche aller des barrages D1A/D1B, Seraing fait désormais figure de grand favori pour jouer parmi l’élite la saison prochaine. Mais les Molenbeekois, en quête d’un retour en division 1 depuis la saison 2001-2002, n’ont pas dit leur dernier mot.

C’est d’ailleurs Zakaria El Ouahdi, ailier gauche du RWDM, qui s’offre la plus grosse opportunité de la première période peu avant la demi-heure. Présent au second ballon sur un corner, le Belge de 20 ans envoie une belle reprise de volée qui passe de peu à côté du but de Guillaume Dietsch (27').

Loin d’être sereins malgré leur petit but d’avance, les Sérésiens vont néanmoins se montrer dangereux à plusieurs reprises, notamment via l’inévitable Georges Mikautadze, unique buteur lors de la 1ère confrontation, mais ses frappes sont à chaque fois trop croisées (2’ et 40').

Parfois trop attentistes en 1ère période, les Molenbeekois reviennent sur la pelouse avec de meilleures intentions sans pour autant se créer de réelles occasions alors que les locaux contrôlent la rencontre et enchaînent les passes.

Juste avant l'heure de jeu, Kylian Hazard perce la défense liégeoise et isole Igor de Camargo. Malheureusement pour ses couleurs, le Belgo-Brésilien s'emmêle les pinceaux et ne fait pas un bon usage du ballon. Il s'agit de la dernière action d'Igor de Camargo avant son remplacement à la 65e minute, mettant un terme à sa carrière professionnelle de plus de vingt ans par la même occasion.

C’est arrivé dans le dernier quart d’heure que le RWDM va prendre tous les risques. Les Bruxellois n’ont plus le choix : il faut marquer un but synonyme de prolongations pour encore rêver d’une place en D1A. Le RWDM pousse et se rapproche du but sérésien mais Seraing, bien replié, tient bon et parvient à repousser les tentatives adverses.

0-0 : score final. Les Métallos restent en D1A !