Seraing mathématiquement relégué suite à sa défaite face au Club Bruges

Le couperet a fini par tomber. Le RFC Seraing est mathématiquement relégué en D1B. Les Metallos, en grande difficulté cette saison, ont vu leurs derniers espoirs de maintien s’évanouir ce vendredi soir suite à leur défaite 2-0 face au Club Bruges à l’occasion de la 32e journée de Pro League.

Avec 19 points au compteur à deux journées de la fin de la phase classique, les Sérésiens ne peuvent plus revenir sur Eupen (27 points) qui occupe la dernière place utile pour se sauver.

Déterminés face aux Blauw en Zwart ce vendredi, les joueurs de Seraing ont résisté tant qu’ils ont pu. Guillaume Dietsch s’est ainsi interposé à plusieurs reprises en première période – face à Hans Vanaken notamment – mais a fini par s’avouer vaincu à la 56e sur une frappe libératrice de Ferran Jutgla.

Les Sérésiens se sont montrés plus entreprenants dans la dernière demi-heure et se sont procurés plusieurs opportunités pour marquer. Les Brugeois en ont fait de même en contre mais ont gaspillé plusieurs belles occasions avant qu’Antonio Nusa ne parvienne finalement à doubler la mise à la 90e minute grâce à un joli ballon piqué.

Le Club Bruges profite de cette deuxième victoire consécutive en championnat pour se replacer provisoirement à la 4e place avec 55 points, un de plus que Gand et 6 de plus que le Standard.