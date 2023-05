Seraing : le Delhaize de la Bergerie va devenir un centre de loisirs

Mehmet Devici a racheté le bâtiment en août 2022 avec l'idée d’installer une succursale du Carré d’As à Seraing : "Pourquoi à Seraing ? Car c’est une ville ou il n’y a pas de centre de loisirs. C’est une ville assez peuplée, donc je pense qu’elle a quand même besoin d’un centre de divertissement.".

Plus grand que celui de Liège, le Carré d’As Seraing accueillera 20 pistes de bowling, un laser game, des jeux d’arcade pour petits et grands, mais aussi une plaine de jeux pour enfants. Et ce n’est pas tout. Le bâtiment pourra accueillir d’autres événements : "Ça peut aussi être pour les teams building et les entreprises, parce qu’il y en a pas mal sur Seraing. Il sera également possible d’organiser des fêtes d‘anniversaire ". De plus, une petite brasserie sera à disposition.

L’ouverture est annoncée pour la fin de l’année au plus tard.