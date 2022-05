Seraing: le chantier de rénovation des Ateliers Centraux a débuté

Sur le site, une énorme grue à pince coupante déchiquète une partie de l'ancienne structure métallique des Ateliers Centraux. Mais certains éléments du bâtiment seront conservés, comme l'explique Jean-Christophe Culot, architecte-urbaniste chez Baumans-Deffet: "On va garder la trace de certaines colonnes, on va garder ces fermes qui sont symboliques de l'histoire industrielle -qui sont appelées des sheds- et sous lesquelles on va retrouver un grand espace public couvert qui va relier le futur parc de Trasenster le long de la Meuse au quartier d'Ougrée-Haut."

Un parking est également prévu: "On aura trois niveaux de parking qui font 16 mètres de large" poursuit l'architecte. "Cela représente 500 places. Pour ne pas remplir l'ensemble de la surface de voitures, on a décidé de les superposer pour essayer de garder un maximum d'espace libre pour des espaces publics et pour du paysage."