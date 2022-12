Seraing: la réalité virtuelle pour lutter contre le harcèlement scolaire

Des élèves de 1ère secondaire sont plongés dans l'enfer du harcèlement. Grâce à leurs casques de réalité virtuelle, les jeunes comprennent de très près ce que harcèlement veut dire. Et tous sortent de cette expérience ... chamboulés.

"C'est très réaliste" témoigne Yassine. "On ressent bien ce que les autres ressentent. Il y en a qui restent derrière et qui filment. Il y en a d'autres qui s'avancent pour parler. Et il y en a qui ignorent". "C'est vraiment très bien parce que ça donne une idée de ce qu'est le harcèlement, et j'ai envie que ça s'arrête, parce que je déteste ça" confie Mateo.

Ces vidéos, réalisées par et pour les élèves de l'athénée, ont un but: sensibiliser les 350 élèves de 1ère secondaire à ce fléau qui toucherait de près ou de loin 1 élève sur 3.

A la manœuvre, les élèves de rhéto

A la manœuvre, on retrouve les rhétos de l'école: "Les élèves apprennent quand même pas mal de choses" explique Simon, rhétoricien. "Certains ont déjà fait de la réalité virtuelle ou ont déjà fait des ateliers liés au harcèlement, mais ici, c'est assez complet, ils voient ça d'une autre approche, avec les casques. Ça leur apprend à réagir dans une situation de harcèlement si jamais ils sont témoins, à savoir comment faire pour faire comprendre au harceleur qu'il harcèle ou alors faire comprendre à la victime qu'elle se fait harceler et l'aider à se sortir de la situation."

Au total, 4 ateliers sont proposés