Seraing : l’OM, la nouvelle salle de concert, s’apprête à ouvrir ses portes

Il est loin le temps où les ouvriers de Cockerill venaient se détendre à l’OM après de longues heures de travail. Leur ancienne salle des fêtes s’est métamorphosée. Et les promoteurs ne cachent pas leurs ambitions. "Ici, on va pouvoir vraiment suivre les artistes tout au long de leur carrière" indique Jean-Yves Reumont, programmateur musical. "On va pouvoir les accompagner, leur proposer la salle des 600, la salle des 1200, et puis les grands festivals. Cela manquait pour les groupes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une salle de cette capacité, quand on passe l’étape supérieure, quand on est assez important pour remplir une salle de 600 personnes, il y a une étape avant les salles de 7000 et plus qui n’existait pas ici en Wallonie et qui existe aujourd’hui avec l’OM."

On ne part pas de zéro

Derrière ce projet, les responsables des festivals des Ardentes ou de Ronquières. Une expérience qui a rassuré les grands noms du rock, de l’électro ou du rap. "Les groupes généralement demandent Bruxelles, mais l’avantage, ou en tout cas la carte qu’on peut jouer, c’est que les salles de Bruxelles sont souvent indisponibles" précise Jean-Yves Reumont, "on ne part pas de zéro et c’est comme ça qu’on a pu convaincre les programmateurs et les agents de nous faire confiance et de booker les groupes ici."

Pour démarrer, l’OM accueillera 25 concerts. Un chiffre qui devrait grimper à une centaine d’ici quelques mois.