Seraing : l’abattage d’arbres pour un câble à haute tension fait grincer des dents

Des arbres ou de l’électricité à Seraing ? Le passage d’un câble à haute tension d’Elia à travers les bois entre le Val Saint-Lambert et la piscine olympique fait grincer des dents à Seraing. Le sujet est arrivé sur la table du conseil communal, qui a demandé en urgence à Elia de tenir un peu plus compte des riverains.

Derrière la piscine olympique de Seraing, au bord des bois, les promeneurs peuvent admirer un gros tas d’arbres coupés. Ces arbres viennent du bois juste à côté. Ce monsieur qui vient promener ses deux chiens n’est pas très content : "C’est dommage de les couper parce qu’ils étaient encore sains" regrette-t-il.

Ce jeune homme, venu rouler à vélo, n’apprécie pas non plus : "Abattre des arbres comme ça pour passer un câble… ils auraient pu le faire en aérien. C’est dégueulasse."

En cause : la fermeture des centrales nucléaires

Voici l’explication : cette coupe d’arbres vient de la décision de fermer les centrales nucléaires. Une nouvelle centrale à gaz va produire de l’électricité au Val Saint Lambert. Pour amener cette électricité au réseau, à Rotheux-Rimière, Resa va faire passer un très gros câble sous les bois, et pour cela, va creuser un tunnel horizontalement. Mais quelques grands arbres doivent quand même être coupés.

Le sujet est venu au conseil communal de Seraing ce lundi. Pour les arbres, c’est trop tard. Et puis, il y a un permis. Mais MR et PTB demandaient qu’Elia creuse plus profond son tunnel et blinde son câble là où il longera des maisons. Tous les partis ont suivi, et le conseil communal a voté une motion à l’unanimité qui demande à Elia de blinder son câble et de creuser plus profond là où ce sera possible. Notez que ce qui a été voté est une motion qui n’oblige Elia à rien du tout.

Du côté d'Elia, on précise que "La profondeur du forage dirigé est bien de 10 mètres. Le placement de la double liaison se fait via une tranchée (verticale donc) à 10 mètre de profondeur et une seconde est à 5 mètres. La raison est technique : nous devons avoir une distance de +-5 mètres entre les câbles dans le sol. Par ailleurs [...], nous allons tester la possibilité de forer plus en profondeur mais la faisabilité dépendra de la qualité des sols que nous découvrirons lors du forage."