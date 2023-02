Seraing gagne et quitte la lanterne rouge, Eupen partage contre Westerlo, Saint-Trond frustre Courtrai

Samedi soir, Seraing a remporté la victoire, 2-1, contre Louvain à l'occasion de la 24e journée de championnat de Belgique de football. Les Serésiens laissent ainsi la lanterne rouge à Ostende, qui compte également 18 points.

Les Métallos ont pris l'avantage rapidement dans la rencontre, grâce à Poaty (4e). Sur un corner de Vagner légèrement dévié par Tshibuabua, le Congolais oublié au deuxième poteau a contrôlé le ballon avant d'envoyer un tir puissant entre les jambes du portier. Louvain a réussi à égaliser, sur corner également (37e). Schrijvers a envoyé un ballon aérien vers les six mètres et Ricca s'est envolé pour propulser de la tête le ballon au fond des filets défendus par Dietsch. En fin de rencontre, les Sérésiens ont pu compter sur leur capitaine, Lepoint, pour arracher les trois points (85e). Le défenseur s'est projeté dans la surface louvaniste et a profité d'une passe en profondeur de Sissako pour remporter son face-à-face et offrir à Seraing une victoire cruciale, la première à domicile cette saison, pour le maintien.

Eupen et Westerlo ont partagé l'enjeu, 1-1, au Kehrweg. Westerlo a surpris les Pandas avec un but en fin de première mi-temps (44e). À la suite d'une passe ratée de Magnée, Nene s'en est allé tout seul vers le but adverse et a battu Moser d'une astucieuse pichenette. L'égalisation est venue après l'heure de jeu pour Eupen, lorsque Ndri s'est fait accrocher fautivement dans la surface de Westerlo par Tagir. Peeters s'est élancé pour botter le pénalty qu'il a transformé dans la lucarne de Bolat, via la barre transversale (69e).

Seraing quitte la dernière place, mais avec 18 points, les Métallos sont toujours à 4 points du premier non relégable, Courtrai, à égalité avec Eupen (22 points). Louvain est classé à la 11e place (31 points), et Westerlo est 7e avec 35 points.