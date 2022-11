Seraing : fin du sursis pour les sociétés du Cristal Park

Le tribunal de l’entreprise de Liège ne prolonge pas les procédures de réorganisation judiciaire des sociétés Speci, Valinvest, Immoval, Immobilière Deprez et Cristal Discovery. Ces cinq sociétés sont liées au projet Cristal Park. Elles étaient en sursis depuis six mois, protégées par une procédure de réorganisation judiciaire.

Les actionnaires de ces sociétés auraient dû proposer un plan de restructuration. Ils ne l’ont pas fait. La décision prise ce lundi par le tribunal n’est donc pas une surprise : "le tribunal a rejeté la demande de prorogation de sursis qui avait été introduite par les cinq entités du groupe Cristal Park." Ces cinq sociétés sont désormais à la merci de leurs créanciers, qui ont la possibilité dès à présent de réclamer leur dû.

Ces créanciers vont-ils récupérer leur argent ? Ce ne sera probablement pas facile puisque les cinq sociétés sont très endettées. Une série de conventions de prêts et de garanties entre ces sociétés et leurs créanciers se croisent et peuvent entrer en contradiction les unes avec les autres.

De plus, la Ville de Seraing a fait connaître sa décision en fin de semaine dernière : elle va demander aux sociétés dont elle est actionnaire de faire aveu de faillite. La décision du tribunal de l’entreprise rend cette issue plus proche.