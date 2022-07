Seraing : fausses factures au Cristal Park

En mars 2011, la société Speci (vous, dans l’exemple ci-dessus) se fait rembourser 175.450 euros, puis 656.425 euros par la société Immoval (votre père dans l’exemple de la calculatrice). Ce sont des "refacturations". Speci, qui appartient pour partie à Pierre Grivegnée, récupère de l’argent qu’elle dit avoir dépensé dans les années précédentes pour le projet Cristal Park. Immoval, dont l’administrateur délégué s’appelle aussi Pierre Grivegnée, paie jusqu’au dernier centime… avec des fonds en partie publics. Bref : vous avez décidé à la place de votre père de vous rembourser votre calculatrice avec son argent et au prix que vous avez vous-même fixé.

Les 175.450 euros sont supposés correspondre à des frais d’architecte. Mais l’architecte Dumont n’a jamais émis les deux factures que Speci se fait rembourser ici. Leurs numéros d’ordre sont faux. Et non seulement leurs numéros d’ordre, mais aussi, au moins pour la première des deux, qui est publiée ci-dessus, son numéro de compte bancaire. La même erreur figure sur les autres factures BUAAA et K + D de notre dossier. Difficile d’imaginer qu’un architecte puisse envoyer ses factures, les unes après les autres, avec une telle erreur. Jean-Marie Dumont nous confirme avoir bien travaillé sur le projet à l’époque, mais Pierre Grivegnée, soupire-t-il, lui demandait de "ne pas facturer tout de suite, les fonds manquaient, ce n’était jamais le bon moment". Immoval doit encore pas loin de 100.000 euros à l’architecte. Il a beaucoup été question d’argent public dans cette affaire, ici c’est un privé qui est grugé.

Le deuxième paiement à Speci, celui de 656.425 euros est libéré le 16 mars 2011 pour des "prestations [d'] architectes, bureaux d’études, tourisme Cristallerie conseils, études de marchés, project management…" Ces points de suspension ont fait tiquer l’expert en fiscalité que nous avons consulté : une facture "ne peut pas être floue" s’étrangle-t-il. "Elle doit être vérifiable". Nous avons contacté des administrateurs de l’époque et la réviseuse. Aucun ne se souvient si Pierre Grivegnée est venu montrer des pièces justificatives, vraies ou fausses.

"Je ne fais normalement pas d’enquête s’il y a une facture en bonne et due forme" se justifie au téléphone la réviseuse qui supervisait Immoval en 2010. "On ne peut pas mettre en doute chaque document qui entre. C’est difficile si c’est un fournisseur connu et identifié." Or, c’est bien le cas de l’architecte Jean-Marie Dumont, qui a réellement et longtemps travaillé sur le Cristal Park. Il venait sur place à Seraing et tout le monde l’y voyait. Normal, dès lors de lui payer des factures. "Mêler le vrai au faux" : le premier chapitre du manuel du parfait petit faussaire pourrait porter ce titre… S’il existait.

Une cinquantaine de documents douteux : pourquoi le sont-ils ? Discussion technique

Le dossier Speci\Compta\Facturations que la RTBF et Le Vif ont pu consulter servirait-il de documentation s’il fallait écrire ce manuel ? Il contient 52 fichiers dont l’auteur est "p.grivegnee". Il y a surtout des factures. On y trouve une société qui ne semble pas exister (selon le registre des sociétés françaises infogreffe.fr) : Bouraly Consulting, à Cannes, soit cinq factures avec un numéro d’entreprise à la structure problématique et dont le numéro IBAN renvoie à une adresse à Moulins dans l’Allier, à 630 kilomètres de Cannes. Dans un courrier de 2008, Pierre Grivegnée désigne Isabelle Bouraly comme son "assistante". Aucune des personnes proches du dossier Cristal Park à qui nous avons posé la question ne se souvient avoir entendu parler d’elle et ce n’est pas non plus madame Bouraly qui répond au numéro de téléphone mentionné sur cette facture.