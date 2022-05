Seraing et son entraîneur Jean-Louis Garcia se séparent

Malgré le maintien de Seraing en D1A, les Métallos et leur entraîneur Jean-Louis Garcia ont décidé de se séparer de commun accord. C’est le club sérésien qui l’a annoncé sur son site internet.

"L’aventure commune entre le RFC Seraing et Jean-Louis Garcia s’arrête ici. Les deux parties ont décidé de mettre fin à leur collaboration d’un commun accord. En effet, après cinq mois intenses et riches en émotions, le natif d’Ollioules a fait part de son souhait de retrouver la France afin de se rapprocher de sa famille.", a fait savoir le club dans un communiqué.

"Le RFC Seraing tient à remercier Jean-Louis Garcia pour ces cinq mois et à lui souhaiter le meilleur pour la suite de sa carrière", a ajouté le club, ravi que Garcia ait mené à bien deux objectifs du club : la permanence en D1A et le développement de nombreux jeunes. "Sous sa houlette, plusieurs joueurs sont parvenus à progresser et franchir de nouveaux paliers", a assuré le club.

Garcia était arrivé début janvier en remplacement de Jordi Condom qui avait débuté la saison à la tête des Métallos. En quinze matches, le coach français de 59 ans a totalisé 3 victoires, 4 partages et 8 défaites pour mener les Sérésiens au barrage puis au maintien.

Le soir du maintien de Seraing, Garcia avait estimé qu’il serait encore difficile pour le club liégeois de se maintenir en D1A la saison prochaine.

Passé par Troyes, notamment en Ligue 1, Garcia possède une longue expérience de coaching en Ligue 2 française où il a notamment dirigé Lens, Angers et Nancy.