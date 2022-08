Seraing envoie valser Eupen et remporte le bal des inquiets du fond de tableau

Alors ça, peu de gens l’avaient vu venir. Apathique depuis le début de saison, incapable de porter, ne fut-ce que le danger devant le but adverse, Seraing est sorti de sa torpeur l’espace d’une soirée pour battre assez nettement Eupen sur sa pelouse (1-3). Une victoire qui ne souffre d’aucune contestation et qui s’est forgée après quelques petites minutes.

90 secondes de jeu à peine et Charles-Cook touche le ballon de la main dans la surface. Léger moment de tergiversation, typiquement VARienne et l’arbitre accorde finalement (et assez logiquement) un pénalty aux Métallos. Offrande que Marius se charge de concrétiser. Pour mettre Seraing sur les bons rails et libérer le club de cette infernale chape de plomb dont il peine à se défaire.

Subitement en confiance, Seraing colmate facilement les timides assauts germanophones et fait mal en contre. Marius, encore lui, puis Bernier, d’une superbe frappe, envoient valser Eupen et propulsent les Serésiens loin devant : 0-3 à la mi-temps !

Et si Eupen reprend brièvement espoir après la pause grâce à, là aussi un envoi chirurgical et parfaitement placé de Magnee, le gouffre est trop gros. Impossible donc de reprendre espoir et d’espérer résorber cet écart de deux buts.

1-3, score final donc, Seraing remporte une rencontre (déjà) capitale, grappille ses trois premiers points et se donne un peu d’air en fond de classement. Mais rien n’est fait, comme rien n’est fait pour Eupen, coincé, comme les Métallos, dans la zone rouge avec trois points également. La saison risque d’être longue pour les deux équipes. Et la bataille pour la survie en D1 risque d’être infernale et tendue jusqu’au bout.