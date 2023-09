Seraing : des grenouilles se noient sur le chantier d’Elia

Des grenouilles noyées sur le chantier d’Elia à Seraing. Ça se passe juste devant l’athénée de l’air pur. Le gestionnaire du réseau à haute tension réalise un puits de jonction pour une ligne électrique. La pluie a rempli un trou circulaire. Des grenouilles sont tombées dedans et n’ont pas pu ressortir. Elles se sont noyées. "Là je compte cinq, six, sept grenouilles" énumère Xavier Spirlet. "Elles sont dans un trou. Il y a un autre trou là-bas plus loin. Rien n’est prévu pour empêcher que les grenouilles tombent dedans. Ah oui, là elles sont parfaitement mortes."