Seraing : des dizaines de jeunes intéressés par la formation de l’école des cadets des pompiers

Ils étaient des dizaines à la journée portes ouvertes de l’école des cadets de la Province de Liège ce dimanche à Seraing.

Des jeunes de 16 et 17 ans intéressés par la formation de cadette ou cadet pompier.

C’est un premier pas vers le métier de pompier. Volontaires ou professionnels, des pompiers, il en faudrait plus. Cette journée est aussi l’occasion de sensibiliser tous ces jeunes à ce métier essentiel.

Venus des 4 coins de la province, ils ont eu l’occasion de découvrir différents ateliers comme : réagir face au gaz, réanimer une personne, sauver une personne qui prend feu, manier les lances ou encore désincarcérer une victime d’accident.

Ces filles et ces garçons pouvaient aussi déjà participer aux tests de connaissance. Un des préalables (avec les tests de maniabilité et ceux plus physiques) à l’intégration de l’école des cadets.

Septante cadettes et cadets commenceront leur formation de 2 ans en septembre. Ils pourront ensuite la poursuivre, s’ils le désirent, dans une zone de secours.