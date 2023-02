Seraing: dernier conseil communal en tant que bourgmestre pour Francis Bekaert

Quatre ans et puis s'en va. A Seraing, le bourgmestre Francis Bekaert va laisser sa place à Déborah Géradon. Le 20 mars prochain, il redeviendra simple conseiller communal. Hier soir, au conseil communal, il était encore le bourgmestre de la cité du fer. Nous lui avons demandé dans quel état d'esprit il avait vécu ce dernier conseil en tant que mayeur.

Le moment de passer à autre chose

"Je suis serein, ça fait 40 ans que j'ai une politique active, j'ai fait 21 ans au CPAS, 4 ans de maïorat, je pense qu'il faut passer peut-être à autre chose" explique-t-il. "Me consacrer un peu plus de temps, me consacrer un peu plus à mes parents qui sont vieux, qui sont malades. J'ai d'autres choses à faire peut-être plus dans l'ombre que dans la lumière. Je voulais éviter aussi que des histoires comme en 2018 se repassent à Seraing, ces dissensions, et je trouvais que c'était le moment de céder la place à la personne qui était le mieux placée pour me remplacer."

C'est donc Déborah Géradon qui va lui succéder: "Je confie le maïorat de la ville de Seraing à quelqu'un de compétent qui fera du bon travail, j'en suis persuadé. La ville de Seraing est entre de bonnes mains. Nous avons Déborah Géradon qui va devenir bourgmestre, nous avons Laura Crapanzano qui a aussi des grandes qualités, qui doit peut-être un peu mûrir, mais je pense qu'il y a place pour les deux. Elles sont intelligentes, elles doivent s'entendre, et elles doivent se partager le "pouvoir". Déborah bourgmestre, et Laura peut-être députée fédérale."

La politique, c'est une course au pouvoir

Quant au monde politique dans lequel il a évolué pendant quarante ans, le bourgmestre jette un œil quelque peu amer: "Je considère que la politique, c'est un sacerdoce, c'est travailler pour les gens. Ce n'est pas un fleuve tranquille parce que, finalement, tout ce que nous faisons est sujet à critiques. Moi, j'ai eu beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux. A une époque, ça m'a fait beaucoup de mal. Maintenant, je n'y prête plus guère attention parce que je me dis que de toute façon, on peut faire ce qu'on veut, on est toujours critiqué. Donc j'ai mis une carapace, je me suis endurci, mais c'est vrai que la politique est un monde particulier où finalement, les termes d'amitié ou de fraternité sont galvaudés au profit des intérêts particuliers, et c'est un peu dommage. La politique, c'est une course au pouvoir. Le pouvoir attire, et on ne fait pas de cadeau. Moi je n'ai jamais pratiqué cela, mais je pense que d'autres le pratiquent certainement. J'en ai connu beaucoup qui sont arrivés en politique qui voulaient renverser tout le monde, écraser tout le monde, et finalement, quand je me retourne, je ne les vois plus. Ils se sont éliminés d'eux-mêmes."

Et quand nous avons demandé au bourgmestre Francis Bekaert les noms de ceux qui l'avaient déçu en politique, celui qui est encore pour un mois le mayeur de Seraing a préféré sortir son joker.