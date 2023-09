Seraing contre la FIFA : le combat continue

La Cour de cassation a décidé de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans le cadre du litige opposant le club de football de RFC Seraing à la Fifa, la Fédération internationale de football. L’arrêt de la plus haute instance de l’ordre judiciaire belge, daté du 8 septembre 2023, a été communiqué récemment aux parties.

L’affaire, qui remonte à plusieurs années et oppose en réalité le RFC Seraing et Doyen Sports à la Fifa, l’UEFA, l’Union belge de football et le FIFPro (le syndicat mondial des joueurs de football), tourne autour de la question de contrats de type TPO (Third Party Ownership ou tierce propriété sur les droits économiques de joueurs) conclu en 2015 entre le club liégeois et la société Doyen Sports. Les TPO étant interdits depuis le 1er janvier 2015 par la Fifa, Seraing s’était vu infliger une interdiction (pendant plusieurs périodes de transfert) de recruter des joueurs laquelle concernait non seulement les joueurs adultes mais également les jeunes de 5 à 18 ans. Une sanction qui avait été confirmée en 2017 par le Tribunal arbitral du Sport (TAS), siégeant à Lausanne, en Suisse. Le club de football belge conteste les sanctions infligées à l’époque et, au-delà, avec Doyen Sports, estime que l’interdiction des TPO porte atteinte aux principes européens de libre concurrence et de libre circulation des capitaux. La Fifa et le FIFPro estiment quant à eux que le TPO est contraire au principe de libre circulation des travailleurs et à leur droit à la dignité.

Dans un communiqué reçu lundi, les avocats du RFC Seraing, Me Jean-Louis Dupont et Me Martin Hissel, précisent que la question préjudicielle de la Cour de cassation porte sur la demande de savoir si l’autorité de chose jugée accordée aux sentences du TAS ne viole pas le "principe général de protection juridictionnelle effective […] dès lors qu’elle aurait pour effet que les clubs ou les sportifs établis au sein de l’UE ne puissent pas obtenir d’un juge national UE qu’il protège leurs droits UE au motif qu’une sentence du TAS a décrété – même de manière erronée et dans le cadre d’une simple procédure disciplinaire – que le droit UE n’a pas été violé par la décision litigieuse de telle ou telle fédération sportive".

MM. Dupont et Hissel rappellent au passage que la CJUE est actuellement saisie d’autres procédures concernant divers aspects de la gouvernance du sport et singulièrement du football au sein de l’Union européenne : "European Super League contre notamment UEFA et Fifa (affaire C-333/21), International Skating Union (affaire C-124/21 P), Refaelov/Royal Antwerp FC contre UEFA et Fédération belge de football (C-680/21) et Lassana Diarra/Fifpro contre Fifa et Fédération belge de football (affaire C-650/22)." Les deux avocats soulignent enfin que le TAS "reçoit annuellement 1,5 million de francs suisses de la Fifa" et qu'"environ 70%" des affaires traitées par le TAS sont des affaires liées au monde du football. "Dans ce contexte, il serait naïf de penser que le TAS est indépendant de la Fifa et de ses membres et il est aisé de comprendre que le TAS veille soigneusement à protéger les intérêts stratégiques de son principal client, même lorsque celui-ci viole le droit UE", concluent les deux juristes pour qui "cet arbitrage forcé au TAS est l’artifice procédural par lequel la Fifa et ses membres se mettent à l’abri d’une véritable application du droit UE."