Seraing : combien d’argent public pour le Cristal Park ?

Transformer le Val-Saint-Lambert en pôle commercial, l’option apparaît en 2008 avec le Cristal Park qui allait se construire autour des cristalleries. Mille emplois seraient créés. Il a été question d’une piste de ski indoor, d’une piscine, d’un hôtel, d’un centre commercial, d’un Eco-Park Adventure, d’un accrobranche, d’une piste de karting, de bureaux, de maisons... entre autres. Sur le terrain, rien de tout cela n’existe.

Pourtant, de l’argent public a été consacré au projet. Combien ? 17 millions d’euros lâche le bourgmestre de Seraing au conseil communal du 29 novembre dernier. 32 millions assène le PTB Damien Robert au même conseil. 30 millions avoue Pierre Grivegnée, administrateur délégué d’Immoval (la société chargée de développer le projet) dans une note lue au dernier conseil communal.

Le chef de groupe PTB Damien Robert raconte s’être longtemps battu avec la majorité socialiste sérésienne pour obtenir ces chiffres. Il parle d’omerta. Le 29 novembre dernier, quand il s’enquiert du coût total du projet Cristal Park, le bourgmestre Bekaert lui rétorque : "la majorité ne va pas répondre aux questions. Arrêtez. Laissez-nous travailler. Laissez-nous finaliser ce dossier."

Le compte est-il bon ?

Des chiffres - désormais officiels - ont été exposés au dernier conseil communal. Ils reprennent les dépenses et investissements publics sur le site du Val Saint-lambert depuis les années nonante, y compris les fonds européens alloués avant même l’existence du projet Cristal Park. Voici ces chiffres.

1. Investissements Fond Feder et Région wallonne hors IMMOVAL pour la phase 1 de la rénovation du château : 6.116.000 € (travaux via appel d’offres public). Château propriété de la Ville. [Ceci fait partie du projet touristique "Objectif 2" qui a précédé le Cristal Park ndlr.]

2. Investissements publics IMMOVAL : 9.973.045 € dont 7.742.447 € de travaux et acquisition (terminer le château + Abbaye), le solde étant des coûts opérationnels et des dépenses permettant la valorisation des différentes sociétés dans lesquelles ont été logés les sous-projets, les "SPV" qui doivent être revendues à des opérateurs privés (valeur 9.190.000 €).

3. Investissement SPAQUE dans l’assainissement de la cristallerie : 8.800.000 €. Opération classique de réhabilitation de site pollué qui sera ensuite revendu à l’opérateur privé une fois la dépollution et la réhabilitation terminée.

4. Investissement OGEOFUND via des emprunts obligataires dans Valinvest : 5.650.000 € dont 5.213.609 € servent à des acquisitions et travaux. Ces fonds doivent être remboursés au montage du partenariat avec l’opérateur privé. Ils sont entièrement garantis par des sûretés prises sur les terrains et bâtiments a-t-il été précisé.

Le total de 30.539.045 euros s’approche désormais du chiffre de Damien Robert… qui ne s’en satisfait toujours pas. Selon ses nouveaux calculs, le total d’argent public consacré au Cristal Park frise désormais les 40 millions d’Euros pour un projet annoncé en 2008, qui devait créer des emplois par centaines et qui ressemble de plus en plus à une arlésienne, celle dont on parle et qu’on ne voit jamais arriver.

Tout cela coûte-t-il trop cher ? Est-ce trop lent ?

L’argent a-t-il été gaspillé ? Ça a servi à racheter et à rénover des bâtiments se défend Pierre Grivegnée. Et de fait, des vidéos circulent qui montrent le château en 1996 dans un état épouvantable. Ce qu'on peut voir de la bâtisse a été soigneusement rénové. L'ont été aussi l'abbaye et de grands halls industriels qui doivent accueillir la partie commerciale du projet. L’échevine Laura Crapanzano confirme les 30 millions d’euros et souligne elle aussi que 28 ont servi à acheter et à rénover des bâtiments. Elle estime que Damien Robert additionne des pommes et des poires.

Qu'il s'agisse de trente ou de quarante millions, le fait est qu'après quinze années d'effets d'annonce, le Cristal Park, malgré les rénovations, n'existe pas encore. L’opposition libérale au conseil communal voit un projet qui s’enlise, en perte de crédit après des échecs successifs et proche du plantage. Le conseiller Fabian Culot ne croit plus à l’aboutissement du projet tel qu’il est présenté depuis quinze ans. Il appelle à une redéfinition du concept qu’il voudrait "à taille humaine". Ecolo, par la voix de Paul Ancion réclame "un audit indépendant" sur Immoval et ses structures annexes.

Pierre Grivegnée a présenté sa démission. Il reste actionnaire (désormais minoritaire et indirect) d’Immoval, mais il n’en est plus l’administrateur-délégué.