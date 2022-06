Sera-t-il plus difficile ? Pourquoi n'est-il plus corrigé dans les écoles ? 5 questions que vous vous posez sur le CEB

3. Le CEB est-il trop facile ?

Chaque année des voix s'élèvent pour dénoncer le nivellement par le bas engendré par la facilité du CEB.

"Quand on prend en considération les scores moyens des élèves dans les différentes disciplines et dans les différents domaines, on s'aperçoit qu'ils se situent autour de 75%. C'est finalement un score qui n'est pas si élevé que ça pour des compétences de base. Durcir encore l'épreuve en ferait finalement une épreuve éliminatoire à un moment où les enfants sont encore jeunes et ont encore une marge de progression très grande dans leur scolarité", rétorque Pascale Genot.

4. Pourquoi n'est-il plus corrigé dans les écoles ?

Durant la période de crise sanitaire, les CEB étaient corrigés dans les écoles. Ce ne sera plus le cas cette année, où des "chaînes de correction" vont de nouveau être mises en place sous la responsabilité d'un inspecteur. Les directeurs du fondamental sont récemment montés au créneau pour dénoncer le retour à ce type de correction.

"Cela avait été annoncé dès le départ que les conditions de correction de l'année passée ne seraient valables que pour la période Covid", explique Pascale Genot. "Il ne s'agit pas du tout d'une question de confiance vis-à-vis des enseignants, mais c'est l'intérêt de l'élève qui est visé. Son intérêt est que sa copie soit corrigée de la même manière que les autres élèves qui passent l'épreuve au même moment. Les chaînes de correction permettent que ce soit seulement un enseignant qui soit en charge d'un même item pour toutes les copies de son secteur. Plus on réduit le nombre de correcteurs, plus on réduit la marge d'interprétation vis-à-vis des réponses données par les élèves".

5. Le CEB va-t-il disparaître ?

D'autres voix s'élèvent également pour demander l'abandon de cette épreuve, considérée comme une source de discrimination à un âge précoce. Selon l'inspectrice, il est important de conserver cette épreuve et sa disparition n'est pas à l'ordre du jour car elle comporte plusieurs avantages.

"D'abord, elle met tous les élèves dans les mêmes conditions pour obtenir le CEB. Ensuite, comme toutes les épreuves externes, elle permet de vérifier dans quelles mesures les attendus de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont atteints par les élèves. En outre, elle influence positivement les pratiques de classe dans le sens où l'image de l'enseignant qui est seul dans sa classe est un peu brisée. Les épreuves sont une manière d'entrer en dialogue et en réflexion avec les collègues et avec la direction sur les pratiques de classe. Elle permet aussi finalement de responsabiliser les enseignants par rapport aux attentes de la Fédération."

Dès l'an prochain, le tronc commun va être progressivement implanté dans l'enseignement francophone. Celui-ci vise à fournir le même socle d'apprentissage à tous les élèves jusqu'à 15 ans. Le CEB ne devrait pas disparaitre pour autant, mais pourrait connaître certaines modifications dans la manière de rédiger les questions.