Kim Simmonds est né le 5 décembre 1947 à Newbridge au Pays de Galles. Le musicien fonde le groupe Savoy Brown Blues Band en octobre 1965. Guitariste et auteur-compositeur, il est resté actif pendant plus de 50 ans au sein de l’un des groupes de blues phares de Grande-Bretagne ainsi qu’en solo. Plus de 60 musiciens ont joué sous la bannière Savoy Brown. Leur catalogue compte plus de 0 albums, derniers sortis, tous deux en 2020 : "Ain’t Done Yet" et une série de performances live des années 1990, "Takeing the Blues Back Home". Atteint d’un cancer, Kim décède le 13 décembre 2022 à Syracuse dans l’État de New York aux États-Unis.