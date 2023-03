Séquence spéciale Depeche Mode, les 60 ans du premier album des Beatles et Fleetwood Mac au programme de Soundtrack

Ce 26 mars entre 9h et midi, Laurent Debeuf reçoit comme chaque dimanche Dominique Ragheb, Laurent Rieppi et Walter De Paduwa pour nous parler de ce qui fait l’actualité dans le monde de la musique.

L’émission proposera une large séquence à Depeche Mode, qui sort ce vendredi son dernier album, Memento Mori, et à l’occasion duquel Raphaël Scaini vous offrira dans Coffee on the Rocks, tout au long de la semaine prochaine, un voyage à Montréal pour aller voir le groupe en concert.

Nous reviendrons ensuite sur le tout premier album des Beatles, Please Please Me qui est sorti il y a tout juste 60 ans !

Dans sa séquence Mirco-Sillon, Walter De Paduwa vous ouvre les portes de sa Boogie House et vous présente cette semaine le premier album de Fleetwood Mac, surnommé "l’album à la poubelle" car il n’a pas de titre. Fleetwood Mac qui fait aussi l’actualité avec un net regain de popularité grâce à la série Daisy Jones & The Six.