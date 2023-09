Séquence insolite dans The Voice Kids : Camille provoque un battle de danse entre Black M et Alice On The Roof !

Lors du second Blind de The Voice Kids diffusé ce mardi 26 septembre sur la Une, nous avons pu découvrir Camille. Âgée de 10 ans, la petite fille est une véritable passionnée de musique et chantait déjà avant de savoir parler. Elle a commencé la danse à 6 ans avec le Modern Jazz, puis a découvert le hip-hop qu’elle pratique depuis 4 ans.



Camille nous a offert une prestation remarquable sur ce deuxième épisode des auditions à l’aveugle de The Voice Kids. À seulement 10 ans, elle a impressionné les coachs en interprétant un titre au message fort.



Grâce à son interprétation, elle est parvenue à séduire deux de nos quatre coachs : Alice On The Roof et Black M.

Après sa prestation, les deux coachs sont venus sur scène afin de réconforter la jeune fille très émue de continuer l’aventure. Durant cette discussion, Camille leur a confié pratiquer la danse hip-hop et c’est à la suite de ça qu’Alice lui a proposé d’affronter Black M lors d’un battle de dance. Le coach qui remportera ce duel, aura donc le privilège de la récupérer dans son équipe !