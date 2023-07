Séquence fou rire : elle monte dans la voiture d’une star française et ne la reconnaît pas

Lorsqu’il croise Sylvie à Lille, Gradur la prend dans sa voiture. La dame ne réalise qu’à la fin du trajet qu’elle est en compagnie d’une star du rap français.

C’est sur Snapchat que Gradur partage sa rencontre avec Sylvie, une inconnue qu’il a fait monter dans sa voiture. Et pas n’importe quelle voiture, une Lambo s’il vous plaît !

"Pour moi, ça (la voiture), c’est Rotterdam et Go Fast", lance Sylvie à son interlocuteur qu’elle ne reconnaît pas et qu’elle prend pour un dealer. Visiblement pas touché par le cliché, le rappeur explose de rire et préfère soulever le compliment de sa passagère qui le trouve "mignon comme tout".