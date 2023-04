Séquence émotions garantie : Le WRC rend hommage à Craig Breen dans une vidéo émouvante

Ce jeudi, Craig Breen est décédé à l’âge de 33 ans. Le pilote Hyundai Motorsport a perdu la vie suite à un accident survenu lors des essais préliminaires du Rallye de Croatie. Le monde du WRC rend hommage au pilote Irlandais.

Après les nombreux témoignages des pilotes à Craig Breen, le WRC a diffusé sur ses différents réseaux sociaux une vidéo des meilleurs moments du pilote Irlandais. Séquence émotions garantie.

Décédé jeudi, le monde du sport moteur est encore sous le choc. Le natif de Waterford, qui devait disputer seulement une partie des épreuves WRC cette saison, avait pris la deuxième place du rallye de Suède, la deuxième course de l’année, en février dernier. Il occupait la sixième place du championnat du monde WRC avant le rallye de Croatie, quatrième course (sur 13) de la saison.

Craig Breen n’avait encore jamais remporté de victoire en WRC, se contentant de neuf podiums entre 2016 et 2023, avec six deuxièmes et trois troisièmes places.