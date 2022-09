Séquence Culture du vendredi 9 septembre 2022

En Belgique, on pense que 50.000 personnes sont nées d’une procréation médicalement assistée. Combien parmi elles sont le fruit d’un don de sperme anonyme ? On ne le sait pas. Les principaux intéressés ignorent souvent tout de leur filiation. Dans cette histoire, le secret est capital. Cette pièce documentaire tente de le lever, en donnant, pour la première fois, la parole aux enfants. Myriam Leroy (autrice de la pièce ''Les Yeux Rouges'' et prix de la critique 2017 de la meilleure autrice pour ''Cherche L’amour'') signe ici un texte inédit et puissant sur l’identité, la filiation et ce qui fait qu’on est ce qu’on est. À partir de sa propre histoire, elle délivre un propos universel et poignant hors des sentiers de l’humour que le TTO emprunte habituellement. ''ADN'' de Myriam Leroy mise en scène par Nathalie Uffner est à voir du 15 septembre au 22 octobre prochain. Réservations www.ttotheatre.com.