Séquence Culture du vendredi 9 décembre 2022

Coup d’envoi pour la célèbre Revue des Galeries au théâtre des Galeries à Bruxelles. Le spectacle a démarré le 7 et égayera vos fêtes jusqu’au 22 janvier prochain. Au programme : Caricatures, chansons et sketchs politiques.

Avec Alexis Goslain à la mise en scène, un vent frais salutaire souffle sur La Revue. La Revue, c’est un équilibre complexe à réaliser, un cocktail dont tous les ingrédients comptent : rythme, efficacité, rire et beauté. Voilà donc, en ces temps moroses, une piqûre de bonne humeur bienvenue. Les comédiens dynamisent l’ensemble en resserrant les enchaînements, en misant sur les chorégraphies et chansons, et en usant de multiples effets lumineux. Un bon moment de détente en perspective ! La revue Jusqu’au 22 janvier 2023. Réservations : trg.be

Direction le château de Wanroux pour visiter une exposition sur le Street Art "De Toxic à Banksy".

Dans cette expo composée de peintures, de dessins, de sculptures et illustrations originales, une centaine d’œuvres d’artistes célèbres dans le monde du street art sont à découvrir. L’exposition se structure autour de plusieurs thématiques et aborde successivement les débuts du street art, la tradition de l’art de rue mais aussi les thématiques originales traitées par les artistes. Le parcours dévoile des chefs-d’œuvre inédits d’artistes connus comme Toxic, Banksy, Keith Haring, Sven. La visite se clôture par la présentation du film de Banksy " Faites le mur ", premier film de l’artiste réalisé en 2010. A visiter au Chateau de Wanroux jusqu’au 23 avril 2023.

Balade magique et illuminée au Château de Groenenberg à Sint Pieters Leeuw : ''Harry Potter : A Forbidden Forest Experience''.

Une expérience nocturne sur un sentier forestier habité par des créatures magiques et jonché de merveilles sorties tout droit des films de Harry Potter et des Animaux Fantastique. Laissez-vous guider par les sons, les lumières et les effets spéciaux qui donneront vie à la magie du monde des sorciers une fois la nuit tombée. Située dans un magnifique environnement boisé, cette expérience forestière de nuit a été créée par des scénographes de grands spectacles et des réalisateurs d’expériences. Une soirée pour toute la famille à travers un sentier enchanté dans une forêt où la magie du monde des sorciers s’invite à chaque recoin. Infos et réservations : hpforbiddenforestexperience.com