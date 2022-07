Séquence Culture du vendredi 8 juillet 2022

Rendez à Genval tout le mois de juillet pour le Festival ''Il est Temps d’en Rire''.

La formule est simple et efficace ; le festival propose des spectacles d’humour, en plein air, vous êtes assis dans un transat, un cocktail à la main et les pieds dans l’herbe. La programmation croise le stand up, le théâtre d’impro et une grande création théâtre menée en collaboration avec le Théâtre de la Toison d’Or. "Les Envies Sauvages " une comédie à l’humour grinçant est le spectacle du festival cette année. C’est l’histoire d’un jeune couple qui décide de tout quitter pour partir vivre dans les bois, à la marge du monde. Alice et Romain se sont préparés pendant plusieurs mois. Il leur a fallu mentir à leurs proches, définir un point de chute, construire un abri et repenser complètement leur mode de vie. Mais leur quête d’utopie résistera-t-elle, au fond des bois ? Qui sera le plus fort : l’idéal ou le confort ? Le texte est signé Céline Scoyer et la mise en scène Thibaut Nève. ''Les Envies Sauvages'' le spectacle plein air de Genval est à voir jusqu’au 30 juillet avec Sarah Dupré, Jérémy Lamblot et Thibault Packeu. Infos et réservations : ilesttempsdenrire.be

Cet été retrouvez ''Les Midis Minimes'' qui proposent leur 36e édition jusqu’au 31 août.

Au programme, 42 concerts classiques d’une durée de 35 minutes. Ils abordent toutes les périodes de l’histoire de la musique, du Moyen Âge au XXIe siècle, en privilégiant les formations de musique de chambre. Les jeunes talents et les interprètes de renom se succèdent du lundi au vendredi, à midi un quart. Rendez-vous en juillet à l’église Notre-Dame des Victoires au Sablon et en août au Conservatoire de Bruxelles.

Expo, après Zurich, Munich, Madrid, Budapest, Dublin, Séoul ou encore Paris l’exposition consacrée à Toutankhamon est enfin arrivée en Belgique.

Plus de 150 chefs-d’œuvre, dont 50 voyageant pour la première fois hors d’Égypte, se donneront ainsi à voir dans une scénographie immersive, produite par Exhibition Hub et SC Exhibitions – à qui l’on doit déjà les dernières expositions immersives consacrées à Van Gogh, Monet ou Klimt. La pièce maîtresse : la statue du dieu Amon protégeant Toutânkhamon, issue des collections du Louvre. "Toutankhamon – Son tombeau et ses trésors", est à voir tout l’été à Tour & Taxis. Infos et réservations tutankhamunexpo.com