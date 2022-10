Séquence Culture du vendredi 7 octobre 2022

Rendez-vous au Mima, musée d’art contemporain de Molenbeek, pour découvrir une exposition inédite "Invader Rubikcubist".

Une expo mettant à l’honneur l’artiste de rue Invader, dont les œuvres décorent les rues du monde entier. L’exposition comporte plus d’une centaine de créations réalisées uniquement à partir de Rubik’s cube. "Bad men", "Masterpieces", footballeurs et autres musiciens en version Rubik’s sont à découvrir sur les 3 étages du MIMA jusqu’au 8 janvier 2023.

Le théâtre Jean Vilar présente le festival ''OUT OF the Box’’, un nouveau rendez-vous singulier, qui vous propose une programmation de formes insolites et surprenantes d’art dramatique.

Des performances et spectacles qui sortent des sentiers battus, bousculent parfois et interrogent toujours. Du 11 au 15 octobre venez découvrir des spectacles, du théâtre d’objets, du théâtre pour enfants, de la danse et des conférences. Le festival se tient dans plusieurs lieux à Louvain La Neuve. Infos et réservations : levilar.be

Ce mois d’octobre le théâtre Jardin Passion à Namur vous invite dans ses lieux pour découvrir 3 spectacles et trois concerts : 6 projets très différents à savourer !

Parmi ceux-ci ; ''Jaques'' un spectacle musical étonnant et poétique qui vous fera voyager dans l’univers de Prévert. Le comédien Nicolas Buysse et le trompettiste de jazz Greg Houben, accompagnés du pianiste Matthieu Van, vous font redécouvrir l’œuvre de Jacques Prévert au gré d’une expérience musicale, surréaliste et pleine de tendresse. Le concept est original car c’est équipé d’un casque audio individuel que vous profiterez des mots drôles, tendres, corrosifs et contestataires du célèbre poète, mis en musique et murmurés directement dans votre oreille. Le spectacle est à voir ce soir et demain.

Pour dimanche et lundi soir, place à la foire aux impros. Un moment déjanté avec six comédiens passionnés qui puisent dans leur amitié et dans leur folie pour vous livrer des moments de plaisir, de poésie et d’humour. Bien sûr, vous êtes toujours à la base de leurs improvisations car ce sont vos idées qui les emmènent dans le rêve et qui leur permettent de vous livrer des histoires délirantes jouant avec le réel et l’imaginaire. Réservations : theatrejardinpassion.be