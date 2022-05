Séquence Culture du vendredi 6 mai 2022

La KBR (Bibliothèque royale de Belgique) accueille jusqu’au 31 août une exposition en l’honneur du légendaire harmoniciste Toots Thielemans, qui aurait eu 100 ans cette année.

Intitulée "Toots 100. The Sound of a Belgian Legend", l’expo vous propose une visite interactive axée sur le son et la musique de Toots. A cette occasion, la KBR a décidé de redonner vie à la musique de Toots Thielemans dans le très beau décor du Palais de Charles de Lorraine. Outre un voyage à travers son univers, une impressionnante collection d’instruments de musique, de disques, de correspondances personnelles aussi, de partitions et de matériaux musicaux et visuels inédits y seront exposés.

Autre exposition en lien avec le son : jusqu’au 6 juin, la ville de Leuven accueille, pour la toute première fois, l’une des plus grandes expositions d’art sonore jamais proposées en Belgique ''Hear Here'' (Entendre ici).

Au total, ce sont 14 œuvres d’artistes belges, français et internationaux à découvrir gratuitement dans des lieux emblématiques, parfois même exceptionnellement ouverts au grand public pour l’occasion, comme d’anciens silos à grain. Une expérience immersive avec des sons généralement connectés au lieu de l’exposition. Vous pourrez ainsi entendre, par exemple, le son de 250 abeilles reproduit par de microbaffles suspendus dans la serre du jardin botanique de Leuven ; de simples bols en porcelaine qui s’entrechoquent dans une bassine d’eau en plein milieu d’une vieille chapelle (Kadoc) … L’occasion de faire le plein de culture en se laissant flâner et en ouvrant grand les oreilles dans une ville très agréable à découvrir ou redécouvrir autrement. Infos sur Hearhere.be

Un peu d’humour au TTO à Ixelles avec un nouveau spectacle intitulé ''Tuning''.

Une pièce franchement drôle dans laquelle se donne en spectacle une famille de cas sociaux ultra-attendrissante ! La famille Tronquet : des " barakis " qui animent la station radio locale Tuning FM depuis une roulotte quelque part en Wallonie. Cette pièce est écrite par un jeune auteur (aussi acteur et réalisateur) belge Boris Prager et se joue jusqu’au 28 mai au Théâtre de la Toison d’Or à Bruxelles.