Séquence Culture du vendredi 5 aout 2022

Exposition au Grand-Hornu, pour comprendre l’histoire d’un pays ou d’une ville, il faut parfois se pencher sur l’histoire de son art, c’est ce que propose " Beyrouth. Les temps du design ".

Dans le but de comprendre la dynamique et les facteurs qui ont permis au design de se développer au Liban, cette exposition, structurée en 3 ensembles, aborde l’art du design au Liban et son évolution sous différents angles. L’exposition se tient sur le très beau site du Grand-Hornu jusqu’au 14 aout prochain.

Cet été, Luc PETIT et l’ASBL Les Nocturnales vont tirer les ficelles de ''Pinocchio'', l’indémodable classique de Collodi à Beloeil.

Jeudi soir c’était la première d’un grand spectacle qui se tiendra jusqu’au 21 aout. Dans le cadre du parc du Château de Beloeil transformé en immense théâtre de marionnettes, acrobates aériens, bateleurs, danseurs, jongleurs et joueurs de feu donneront vie à un singulier morceau de bois. Et ce afin qu’il puisse se métamorphoser en un vrai petit garçon par la grâce de la fée bleue et d’un amour paternel qui triomphe de tout. Un beau moment à partager en famille, entre amis. Infos et réservations : lesnocturnales.be

Pour rester dans un univers enchanteur, une exposition dans le cadre du festival "Namur en mai", vous avez l’occasion de plonger dans l’univers du cirque au travers de l’exposition "The Circus We Are".

Cet ensemble de 3 expositions organisées conjointement au Musée Félicien Rops, au Delta, ainsi qu’au TreM. a, vous dévoilera les coulisses de cet univers à travers un riche programme. Performances, sculptures, peintures… Une immersion complète pour tout apprendre sur le milieu du cirque. Clowns parfois inquiétants, manèges, jeux de foire, équilibristes, autant de thèmes qui font écho à la réalité des artistes et à leurs ressentis face aux grandes questions de ce monde. A partir d’une sélection d’artistes contemporains, belges et étrangers, ces expositions amènent des pistes d’interprétation et de questionnement sur le spectacle dans lequel chacun de nous est un maillon. Humour et enchantement font partie intégrante des œuvres sélectionnées au Delta.''The circus we are'' est à visiter jusqu’au 25 septembre 2022.