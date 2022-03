Séquence Culture du vendredi 4 mars 2022

Au programme de vos sorties culturelles : du Shakespeare au théâtre de Poche, le ''Photo Brussels festival'' et ''Inside Magritte'' à la Boverie à Liège.

- Pour la première fois de son histoire – entamée tout même en 1951-, le Théâtre de Poche vous propose un classique : du Shakespeare avec ''Le songe d’une nuit d’été''. Un classique revisité par la compagnie Point Zéro et le metteur scène Jean Michel d’Hoop. Le Songe va rassembler une quinzaine de marionnettes géantes autour de 8 comédiens et comédiennes. À découvrir donc les idylles empêchées de quatre amoureux à la cour d’Athènes. À suivre ces jeunes passionnés dans leur fuite vers un monde féerique peuplé d’esprits farceurs. À pénétrer dans le dédale de la forêt, la nuit, là où toutes les hallucinations sont permises, comme les fantaisies les plus cocasses. À se perdre comme des amoureux qui mélangent sans vergogne le masculin et le féminin. ''Le songe d’une nuit d’été'' est à découvrir du 8 mars au 2 avril prochain au théâtre de poche dans le bois de La Cambre. Réservations : poche.be

- Amateurs de photo ceci devrait vous plaire ! Créé en 2015 par Hangar, ''Photo Brussels Festival'' est un évènement annuel dédié à la photographie. Pour la 6e édition de ce rendez-vous, l’exposition thématique inaugurée au Hangar se déroulera sur plus de 40 lieux, à l’occasion du "Festival Tour". Le thème de cette année s’intéresse à l’écologie. Pour ''In the Shadow of Trees'', l’organisateur rassemble une vingtaine de projets photographiques ayant pour objectif d’alerter sur la place cruciale des arbres dans notre environnement. Le festival vise à mettre en relief la dimension écologique et environnementale soulignée par chaque proposition artistique et appelle le public à prendre conscience que le destin de l’humanité est lié à celui des arbres. Conférences, ateliers, visites guidées, séances de dédicaces, la photo s’anime sur la toile de Bruxelles. Photo Brussels Festival, au Hangar et ailleurs se tient jusqu’au 23 mars 2022.

- Une très belle expo Magritte qui devait fermer ses portes ce dimanche, mais vu le succès elle a été prolongée jusqu’au 18 avril. Si vous ne l’avez pas encore vue direction le Musée de la Boverie à Liège pour une expérience multisensorielle à 360°, permettant de partir à la découverte de l’univers onirique et des différentes techniques du maître surréaliste belge René Magritte. Grâce aux technologies les plus récentes, ''Inside Magritte'' offre ainsi une évocation de 160 œuvres majeures de l’artiste. C’est à voir jusqu’au 18 mars 2022. Infos laboverie.com.