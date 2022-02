Séquence Culture du vendredi 4 février 2022

Le festival Anima, ''Les yeux Rouges'' spectacle adapté du roman de Myriam Leroy au théâtre Blocry et un spectacle de Pina Baush à Charleroi Danse.

Le festival Anima est de retour et cette fois en version hybride, c’est-à-dire en salle et en ligne. Anima c’est le festival d’animation par excellence. Et pour cette nouvelle édition 2022, Anima a sélectionné des œuvres venues du monde entier. Elles sont drôles, touchantes, graphiquement novatrices, et feront le bonheur de tous les enfants, des tout petits mais aussi des plus grands. Au programme, 248 films seront à voir en salle ou en ligne, parmi lesquels 24 longs métrages. Et le jeune public se voit réserver une avant-première de taille : celle du film "Alerte rouge" de Domee Shi, produit par les studios Disney Pixar. Rendez-vous à Flagey à Ixelles du 25 février au 6 mars. L’événement s’étendra également aux salles de projection du Palace et de la Cinematek à Bruxelles, ainsi qu’à travers d’autres cinémas en Flandre et en Wallonie pour des décentralisations inédites. Anima c’est l’occasion de passer du temps en famille avec les enfants ou entre amis et cela tombe chaque année pendant les congés de Carnaval. Toutes les infos animafestival.be

Du théâtre avec un texte choc ; l’adaptation du roman ''Les yeux rouges'' de Myriam Leroy sur scène. "Il s’appelait Denis. Il était enchanté. Nous ne nous connaissions pas. Enfin, de toute évidence je ne le connaissais pas, mais lui savait fort bien qui j’étais." Une journaliste reçoit une sollicitation sur Facebook. La première d’une longue série. D’abord affable, ensuite ordurier quand l’homme se sent ignoré. Ce texte ''Les Yeux Rouges'' montre la mécanique d’une prédation misogyne via Internet et l’effet qu’elle a sur sa cible, se débattant contre cette haine dans l’indifférence générale. Jamais victimaire, acéré et vigoureux comme une lame de fond, ''Les Yeux Rouges'' sont singulièrement tant le portrait d’un harceleur que celui d’une harcelée. Un roman qui a connu un beau succès et qui est porté sur scène par Isabelle Defossé et Vincent Lecuyer. La mise en scène est signée Véronique Dumont. Ce roman féministe adapté pour le Théâtre par son autrice, touche ; probablement parce qu’il est – au moins en partie — autobiographique. Et que Myriam Leroy, pour l’écrire, a puisé dans ses propres expériences. ''Les Yeux Rouges'' à voir au théâtre Blocry jusqu’au 16 février prochain.

Si vous aimez la danse contemporaine ceci devra vous ravir : Pina Bausch l’une des plus grandes artistes du XXe siècle vous propose son chef-d’œuvre de chorégraphie ''Kontakthof'', une pièce universelle qui traverse les âges depuis sa création en 1978. Pina a créé une cinquantaine de ballets et opéras, fondé une compagnie et façonné un style chorégraphique baptisé tanztheater, c’est-à-dire de la danse-théâtre. Son spectacle ''Kontakthof'' est à nouveau en tournée et il passe par le Palais des beaux-arts de Charleroi dans le cadre de Charleroi Danse. Dans une grande salle des fêtes peuplée de chaises, des femmes gainées de robes en satin coloré et des hommes sévèrement découpés dans leur costume se rassemblent dans une soirée dansante. Pour séduire, tous se montrent sous leur plus beau jour. Leur parade donne le spectacle des relations entre hommes et femmes, rivalités et jalousies, désirs érotiques et dégoûts, besoin de tendresse, de protection et d’attention, détresse et solitude, dans une série de scènes réglée comme une mécanique. Pour les réservations et ça partira vite : www.charleroi-danse.be. ''Kontakthof'' se joue du 10 au 12 mars au PBA de Charleroi !