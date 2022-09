Séquence Culture du vendredi 30 septembre 2022

Coup d’envoi ce vendredi pour le FIFF ! Le Festival International du Film Francophone revient pour sa 37e édition au cœur de Namur pour vous proposer une programmation riche de sens et d’évasion culturelle venue des 4 coins de la Francophonie.

Après avoir visionné plus de 1100 films, le comité de programmation a sélectionné un total de 123 films, répartis dans plusieurs sections dont la Compétition Officielle. Pour découvrir les nouvelles perles du cinéma francophone, des pépites célébrant la vitalité du 7e art, rendez-vous au FIFF pour une semaine de cinéma. Le FIFF se tient à Namur jusqu’au 7 octobre prochain. Infos sur FIFF.BE

Le Wiels accueille une nouvelle exposition : ''Instrumental'' de Shimabuku.

Le travail de l’artiste tente de renverser notre regard sur la vie quotidienne. Il nous permet de voir les choses sous de nouvelles perspectives. Adoptant différentes formes – des objets transformés aux actions documentées sous forme de vidéos et souvent accompagnées de courts textes poétiques. Pour cette exposition, sa toute première en Belgique, Shimabuku présente une sélection d’œuvres récentes accompagnée de pièces moins connues ou rarement montrées. Cette expo souligne aussi l’importance de la musique pour Shimabuku. En témoigne le rôle central qu’elle prend dans les vidéos présentées. Le titre évoque également les nombreux instruments créés par l’artiste, allant des outils manuels, aux inventions ingénieuses en passant par des instruments de musique. Il détourne par exemple l’arc d’un archer pour jouer de la contrebasse et transforme ainsi un instrument guerrier en instrument de Jazz. L’art peut-il être instrumental ou utile ? L’œuvre de Shimabuku donne à cette question récurrente une tournure absurde tout en réaffirmant le rôle essentiel de l’art au cœur de l’imagination. Rendez-vous au Wiels le centre d’art contemporain à Bruxelles pour découvrir "Instrumental" jusqu’au 8 janvier 2023.

Sortez vos bottes car l’automne est aussi une période propice aux ballades et aux magnifiques paysages offerts par le changement de saison, parmi elle : ''Mais où est donc passée la Meuse ?''

Une balade découverte du paysage mosan et des ressources naturelles de la Meuse en période d’étiage. Une promenade commentée qui vous invitera à prendre de la hauteur pour découvrir le niveau du fleuve avant sa canalisation. L’observation du paysage et du relief permettront de mieux comprendre les liens entre le fleuve et son environnement et notamment les écoulements d’eau ayant dévasté Bouvignes à maintes reprises. La balade commentée est organisée le 9 octobre prochain. Trois départs prévus : 9h, 13h30 et 14h00. Durée : 3h30 (7 km). Réservation obligatoire à info@mpmm.be