Séquence Culture du vendredi 3 mars 2023

Le Victoria and Albert Museum, à Londres, a annoncé la création d’un espace d’exposition dédié à David Bowie, dont l’ouverture est prévue en 2025.

Costumes, photos, instruments, vidéos, ou encore carnets de notes… Plus de 80.000 pièces issues des archives du chanteur et musicien britannique David Bowie ont été transmises par ses légataires au Victoria and Albert Museum.

Direction liège pour découvrir une toute nouvelle exposition qui ouvrira ses portes la semaine prochaine le 8 mars précisément, ''Le Printemps Simenon''.

La ville de Liège met à l’honneur, à travers un programme complet, une autre grande star, un de ses écrivains mondialement connu : Georges Simenon. L’année 2023 marque les 120 ans de la naissance de Georges Simenon, le romancier de langue française le plus vendu, traduit et adapté du vingtième siècle. Sa ville natale, Liège, entend célébrer cet événement. Pendant quatre jours, du 8 au 11 mars 2023, la Cité Ardente lui rend hommage avec une toute nouvelle initiative, un festival, Le Printemps Simenon. Ce dernier a pour ambition de faire découvrir et redécouvrir l’œuvre de Simenon au travers d’expositions, de rencontres littéraires, de projections cinéma, de conférences et d’une balade thématique. Parmi ce programme, le musée du Grand Curtius ouvre ses portes à l’univers de l’auteur avec l’exposition " Images d’un monde en crise ". Y sont présentées l’ensemble des photographies prises par Georges Simenon durant les années 1930-1935. Les clichés retracent ses nombreux voyages effectués à travers le monde et illustrent de grands thèmes universels. Pour le programme complet du festival : printemps-simenon.com

Un classique de William Shakespeare à voir au théâtre des Martyrs à Bruxelles : ''Coriolan''

De Shakespeare à Brecht en passant par Beethoven, la figure de Caïus Marcius alias Coriolan fascine et questionne. En exhibant travers démocratiques, dérives totalitaires et pouvoirs corrompus, ce drame de Shakespeare endosse, au regard des crises contemporaines et à l’heure où le capitalisme se transforme en machine à broyer, une aura prophétique et rappelle qu’aucun régime n’est immunisé contre la tentation d’opprimer. Brassant les enjeux de nos démocraties en souffrance : crises identitaires, corruption, guerre civile latente, pourrissement de la représentation politique, Shakespeare reste bien notre contemporain, et nous invite à faire résonner l’Histoire dans le présent, en cherchant à y écouter l’écho de notre humanité. ''Coriolan'' un spectacle de la compagnie F.A.C.T adapté et mise en scène par Jean Baptiste Delcourt à voir du 7 au 18 mars prochain. Réservations : theatre-martyrs.be