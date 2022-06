Séquence Culture du vendredi 3 juin 2022

Une exposition présentée actuellement au Musée Royal de Mariemont : "La Chine au Féminin : Une aventure moderne".

Une femme sur cinq dans le monde est chinoise. Pourtant aucune exposition ne leur a été consacrée, jusqu’à présent. Le Musée royal de Mariemont renoue avec un pan fort de son identité – l’art et la civilisation d’Asie – et vous propose un regard inédit sur la Chine. Cette expo a pour but de vous emmener pour un voyage original à la découverte des femmes chinoises durant le siècle le plus tourmenté de l’histoire de Chine, entre guerres et révolutions, le 20e siècle. Véritable fresque sociale, l’exposition dresse l’évolution de cette aventure au féminin : femme travailleuse, femme combattante, femme modèle… Elle propose in fine un portrait renouvelé de la femme moderne, loin des stéréotypes hérités de la fin du 19e. "La Chine au Féminin : Une Aventure Moderne" est à voir au musée royal de Mariemont jusqu’en automne prochain.

Le théâtre de Poche vous proposera la semaine prochaine une nouvelle création ''Birthday'' de Joe Penhall.

Cette pièce ''Birthday'', a fait un succès remarquable il y a trois saisons au Royal Court à Londres, elle est montée pour la première fois en Belgique. Autant qu’une comédie politique sur l’inversion des genres, ''Birthday'' est une vraie charge contre les préjugés, le racisme et l’hôpital public anglais, déserté, faute de moyens, par le personnel hospitalier. Ed, enceint de 9 mois, vient d’arriver à la maternité. La délivrance est proche. Avec Lisa, sa femme, cadre dans une entreprise et surchargée de travail, ils ont décidé d’inverser les rôles : c’est Ed qui porte l’enfant. Ed, donc, va connaître les affres de l’accouchement en attendant sa césarienne. Il est inquiet, grognon, injuste… Et la sage-femme imperturbable et l’obstétricienne, largement débordées par les urgences médicales, ne le rassurent pas beaucoup. La mise en scène est signée Julie-Anne Roth. Sur scène vous retrouverez les comédiens : Eno Krokjanker, Anabel Lopez, Nancy Nkusi & Dominique Pattuelli. La première aura lieu le 9 juin et Birthday se jouera au théâtre de Poche jusqu’au 25 juin prochain.

Rendez-vous à Tournai pour ce long week-end qui s’annonce pour la Pentecôte, la ville revêtira ses habits de fête afin de laisser place à la musique au travers de concerts de jeunes talents, d’artistes régionaux et reconnus.

Ces artistes se succéderont sur les planches du podium de la Grand-Place pour des concerts gratuits. Du côté du parc Georges Brassens, le plaisir des enfants sera doublé cette année puisqu’ils pourront s’amuser gratuitement sur le thème "Les Mille et une Nuits" du Tournai Kids Festival, le samedi 4 juin et le dimanche 5 juin de 11 heures à 18 heures. Musiques, rires et bonne humeur seront au rendez-vous à partir de ce soir jusqu’au dimanche soir. Le programme complet sur tournai.be.