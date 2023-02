Séquence Culture du vendredi 3 février 2023

Un seul en scène qui risque bien de vous plaire ''Tacoma garage'' de et par Corentin Skwara.

Dans ce spectacle vous trouverez un mélange de vlog sur scène, de théâtre documenté, de carnet de voyage et de ciné-concert. Pour son premier projet en solo, Corentin Skwara raconte son odyssée musicale et humaine à travers l’Europe en compagnie d’un groupe de rock. En 2015, Corentin prend la route pour filmer un groupe de rockers américains. Des jeunes gens de 70 ans en moyenne, tout droit sortis d’un cube de glace des années 60. De Londres à Berne, de Prague à Amsterdam, de Paris à Bologne, des milliers de kilomètres pour capturer l’essence de leur énergie dingue de septuagénaires. Les traces de leur deuxième vie pour capter ce nouveau souffle, ce défi à la vie qu’ils ont eux-mêmes choisi de partager avec des milliers de personnes. Ce groupe n’existait plus, seulement dans la mémoire de quelques-uns, sur les sillons de quelques vinyles. Sans le savoir, ces gars-là ont inventé le garage rock en 1965, une version punk 15 ans avant l’heure. En 2007 ils se reforment, il n’est jamais trop tard. Ce groupe, ce sont les Sonics. Laurent Rieppi notre collègue a eu l’occasion de voir le spectacle et il dit je le cite : ''C’est excellent". Alors n’hésitez plus. Rendez-vous au théâtre de la vie à Bruxelles du 7 au 18 février pour voyager avec Corentin Skwara et son Tacoma garage. Infos et réservations : theatredelavie.be

Spectacle au théâtre Blocry de Louvain la neuve, "Chien de faïence" écrit par un auteur et comédien belge : Vincent Lecuyer.

À partir d’une relation "père-fille", le spectacle interroge la hiérarchisation de nos relations, dans un climat de violence et d’idéalisme blessé. L’histoire se passe dans un couloir backstage pendant un concert de death metal. Alors qu’Alice, la chanteuse du groupe, vient de sortir de scène, son père Anton veut aller la féliciter. Sauf que Mohammed, de la sécurité, refuse de le laisser passer. Dès lors, un jeu de pouvoir et de domination va naître entre les deux hommes tandis que Lisa, la belle-mère, tente de jouer les modératrices et qu’Alice tarde étrangement à se présenter… Le texte de Vincent Lecuyer fait entendre tout le pouvoir et la violence des mots dans les rapports sociaux. La Mise en scène est signée Héloïse Jadoul ; avec Youri Dirkx, Jessica Fanhan, Sarah Grin, et Mehdi Zekhnini. ''Chien de faïence'' est une création produite par le théâtre Jean Vilar à voir au théâtre Blocry jusqu’au 11 février prochain. Infos et réservations : levilar.be

Une expo et pas n’importe laquelle, le Rijksmuseum d’Amsterdam accueille l’exposition du siècle pour Vermeer.

Le Rijksmuseum a déjà annoncé la liste précise des 28 tableaux qui feront partie de son exposition événement consacré à Johannes Vermeer. Les chefs-d’œuvre présentés seront prêtés par de prestigieux musées de New York, Tokyo, Londres, Berlin ou encore Paris. La plus grande exposition présentant l’œuvre de l’artiste rassemblera donc 28 des 35 tableaux connus et reconnus de la main du peintre. C’est la première fois que vous pourrez voir autant de tableaux de Johannes Vermeer réunis. L’exposition ouvrira ses portes le 10 février prochain pour les refermer le 4 juin 2023. Ne tardez pas, les réservations sont déjà ouvertes : Rijkmuseum.nl