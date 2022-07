Séquence Culture du vendredi 29 juillet 2022

Je vous emmène à Liège pour découvrir l’exposition ''i love Japan''.

Embarquez à la gare TGV de Liège Guillemins à destination du Japon. Vous aurez la possibilité de fouler une terre de légende pleine de contrastes, et ce dans les célèbres jardins zen et les ruelles animées d’un quartier bouillonnant. Europa Expo vous propose en effet un voyage passionnant à la découverte des différents visages du Japon. Un pays riche d’une culture empreinte de traditions ancestrales dont les échos résonnent encore et toujours aujourd’hui. De la gastronomie à la religion, en passant par Tokyo, Godzilla et les mangas, cette expo vous plongera dans un parcours immersif qui balaie l’archipel nippon dans ses moindres recoins. L’expo est ouverte 7 jours sur 7 à la gare de Guillemins jusqu’au 30 septembre.

Ce week-end Dinant fête les 20 ans de son célèbre festival de Jazz.

Près de 60 artistes sont invités pour cette édition éclectique et qualitative qui se tient jusqu’au 31 juillet. C’est d’ailleurs Viktor Lazlo qui refermera le festival à 20 heures ce dimanche. Dans le cadre de cette 20e édition du Dinant Jazz Festival une expo photo est également organisée. L’occasion de découvrir d’une part une quarantaine de tirages du photographe Olivier Gilgean et d’autre part les photos du Dinantais Philippe Dehuit ayant été prises lors des précédentes éditions du festival. Toutes les infos sur dinantjazz.com

Pour rappel la comédie musicale à ne pas manquer cet été à Bruxelles : le château du Karreveld accueille le spectacle “Elisabeth” dans le cadre du 24e festival “Bruxellons”.

La pièce se jouera jusqu’au jeudi 25 août Il s’agit ici de la première mondiale en français de cette comédie musicale de 1992 qui a rencontré un succès considérable de par le monde : plus de douze millions de spectateurs. Cet été c’est donc au château du Karreveld que cela se passe. ''Elisabeth'' retrace la vie légendaire l’Impératrice d’Autriche – la célèbre "Sissi" de ses 15 ans à son assassinat sur les rives du lac Léman. Il s’agit du portrait touchant et fascinant de cette femme qui n’a jamais renoncé à lutter pour sa liberté et son indépendance. Une cinquantaine d’artistes live donneront vie à cette création mondiale en français. Réservations : bruxellons.be