Séquence Culture du vendredi 29 avril 2022

Lancement ce week-end du Tournai jazz Festival du 29/04 au 08/05.

Annulée en 2020 et en 2021, pour cause de pandémie, cette édition 2022 promet une réelle fête de la musique. D’autant plus que le festival fête cette année ses 10 ans : alors pour l’occasion, il revient en version XXL, dédoublé. Le festival se tient sur dix jours, du 29/04 au 08/05, pour près de 100 évènements dont 50 concerts. L’affiche est plus qu’attractive puisqu’on retrouvera des pointures comme Hooverphonic avec orchestre symphonique, les pianistes Hiromi et André Manoukian, le contrebassiste Kyle Eastwood, les trompettistes Ibrahim Maalouf et Erik Truffaz, les chanteuses Ayo et Kimberose, l’harmoniciste Charles Pasi pour ne citer qu’eux. En parallèle au Tournai Jazz festival d’autres activités ont été mis au point ; Expos, créations, animations. L’Office du Tourisme accueille une projection de films liés au monde de la musique, l’opération "quand le jazz s’invite à la maison" rassemble des particuliers invitant des musiciens à domicile… Bref une quantité d’activités sont organisées dans la ville de Tournai à partir de ce vendredi jusqu’au 8 mai prochain. Infos et réservations sur www.tournaijazz.be.

On se rend à Bruxelles pour une visite de notre patrimoine architecturale : Le Palais de Justice.

Après 20 ans de fermeture au public on peut à nouveau le visiter. Avec ses 40.000 mètres carrés dessinés par Joseph Poelaert en 1862, le palais est l’un des plus grands palais de justice au monde. Gigantesque, ce colosse est plus grand que la basilique Saint-Pierre de Rome. La plus belle vue panoramique sur Bruxelles s’obtient aussi depuis la Place Poelaert, située à l’entrée principale du Palais. Si l’extérieur est surprenant, l’intérieur fait que la visite du bâtiment en vaut définitivement la peine. Son hall d’entrée de plus de 100 mètres de hauteur est absolument saisissant, plus de 250 locaux s’y trouvent dont 27 salles d’audience impressionnantes. L’édifice compte deux étages et un sous-sol, et tous les espaces sont ouverts au public. Le palais rouvre ses portes aux visiteurs à l’occasion d’une série de visites guidées en français, en néerlandais et en anglais. Treize euros pour une visite de plus ou moins une heure trente. Réservations indispensables sur arkadia.be.

Allier musique et visite, les 30 avril, 7 mai et 18 juin, les grottes de Han s’offrent à nous dans une version musicale.

Vous avez l’occasion de vivre une visite spéciale de la Grotte de Han au son de la flûte traversière. Rebecca Van Bogaert vous transporte dans son univers musical et colore pour vous la visite de notes mélodieuses et poétiques. Chaque salle vous accueille dans un univers sonore unique, de la musique classique à la musique du monde, de la musique savante à l’improvisation… Un voyage souterrain musical pour explorer les trésors géologiques de l’une des plus belles grottes d’Europe. Tous à Han-sur-Lesse, dans l’entité de Rochefort.