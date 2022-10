Séquence Culture du vendredi 28 octobre 2022

Le TTO (théâtre de la Toison d’Or) accueille ''Dena : Princesse Guerrière'' de Dena Vahdani, du stand up.

Un pied à Bruxelles, un pied en Flandre, le cœur en Iran. Dena, c’est 100.000 watts d’énergie positive. D’origine iranienne, cette jeune femme navigue entre deux cultures, entre Orient et Occident, avec énormément d’humour, d’autodérision, de tendresse et d’intelligence. Après avoir assuré les premières parties de Guillermo Guiz, , Fanny Ruwet, Kody, Pablo Andres et bien d’autres, après avoir rodé son stand up dans des tas de lieux, la voilà dans la grande salle du TTO ! Son spectacle est à voir jusqu’au 12 novembre inclus. Réservations : www.ttotheatre.com

Cette semaine Halloween envahit l’espace public et le domaine des grottes de Han ne fait pas exception à la règle.

Jusqu’au 6 novembre, le monde invisible se révèle au Domaine des Grottes de Han. Des animations Halloween diablement amusantes attendent les visiteurs du Domaine. Trolls et esprits de la forêt rôderont dans le Domaine à la recherche de mortels à titiller. Cette année, c’est la 20e édition des animations "Halloween" à Han-sur-Lesse. Parcourez le plus grand Parc Animalier de Belgique, sa grande forêt, ses immenses plaines où vivent plus de 650 animaux. Durant toute la période d’Halloween, les esprits de la forêt se sont réveillés et des êtres espiègles et fantastiques se baladent parmi les animaux sauvages (ours, loups, lynx, bisons…). Explorez aussi la magnifique Grotte de Han. Sur un parcours de 1km600, découvrez des salles souterraines immenses et de nombreux trésors géologiques. Et durant toute la période d’Halloween, vous y croiserez des trolls farceurs qui s’y sont installés. Une ambiance bon enfant et familiale avec des animations Halloween surprenantes et fantastiques dans tout le Domaine qui plairont aux petits comme aux grands ! Les animations Halloween sont comprises dans le prix de la visite.

Info : grotte-de-han.be

L’expo ''Dino World'' qui était de passage à Bruxelles l’année dernière prend ses quartiers à Charleroi.

Direction le site de Caterpillar à Gosselies. Toute la famille va être conquise par les dizaines de dinosaures représentés en taille réelle. Vous pourrez y rencontrer un T-Rex ou encore un Stégosaure… Entre promenade parmi des créatures incroyables et expériences ludiques, cette expo nous apprend que les dinosaures ont disparu, sauf sous leur forme aviaire. ''Dino World'' est à visiter jusqu’au 8 janvier prochain.