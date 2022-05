Séquence Culture du vendredi 27 mai 2022

Namur en mai, le Festival des Arts forains se déroule aujourd’hui et demain !

Namur en mai c’est l’univers des arts forains qui se mêle avec le cirque, le théâtre, le conte, la musique et le cabaret dans un grand théâtre poétique à ciel ouvert. Et ce théâtre c’est la ville de Namur.

Dans ce cadre Namur présente aussi des expositions d’été sur le thème du cirque. The Circus we are se décline notamment au Musée Rops et au Delta. Le Musée Rops pose un regard sur le monde du cirque au 19e siècle avec des œuvres de Félicien Rops, de Théo Van Rysselberghe et de Léon Spilliaert, entre autres. Au Delta, The Circus we are présente des bannières anciennes peintes par un ancêtre de la commissaire de l’exposition, Joanna De Vos. Son arrière-grand-père, directeur de cirque, était peintre en décors. Des archives sorties de la collection de Rony Van de Velde complètent le pan historique de l’exposition.

Namur en Mai le Festival des Arts forains, prend place chaque année dans les artères piétonnes de Namur, durant le week-end de l'Ascension. Toute la programmation sur http://www.namurenmai.org

La grotte de Lascaux, le très beau site préhistorique, est révélée dans son intégralité grâce à une expérience de réalité virtuelle exclusive ! Vous avez l’opportunité de décrypter le mystère du plus ancien mode d’expression humain, de découvrir la culture Cro-Magnon et de vous engager dans une exposition interactive et multidisciplinaire du sanctuaire de l’art paléolithique. Le Préhistomuseum, situé dans la vallée de la Meuse à 20 minutes de Liège, accueille ainsi en exclusivité mondiale la première étape de la tournée internationale de l’exposition immersive de Lascaux. Vous êtes invités à pénétrer virtuellement dans "la chapelle Sixtine de la Préhistoire", patrimoine mondial de l’humanité. La grotte est célèbre pour ses dessins de taureaux, bisons, aurochs, chevaux, de cerfs et de félins qui fascinent l’humanité depuis leur découverte en 1940 en Dordogne. Jusqu’au 6 juin, le Préhistomuseum vous propose une rencontre inoubliable et pleine d’émotion avec un joyau français de la préhistoire et nos ancêtres Cro-Magnon. Infos et réservations : lascaux.prehisto.museum

Et pour terminer un spectacle à voir au théâtre de poche au Bois de la Cambre à Bruxelles. Il a déjà pas mal fonctionné mais vous ne l’avez peut-être pas encore vu. Il avait été nommé aux Prix Maeterlinck de la Critique 2020 dans la catégorie "Meilleur Seul en scène". C’est le moment donc de découvrir : nos champs de bataille de Jerôme Colin. L’ennui avec les enfants, c’est qu’ils grandissent. C’est qu’un beau matin, sans prévenir, ils mettent des trainings, répondent par onomatopées et écoutent de la mauvaise musique (…) Ça coûte une fortune en crème anti-boutons, ça change d’humeur toutes les six minutes, ça a le nez qui pousse. Ça se traîne du divan au lit en mettant un point d’honneur à vous rappeler que vous n’êtes absolument pas à la hauteur de votre rôle de père. Ça vous empoisonne. Ça vous déteste. C’est cruel un enfant qui grandit. Comble de tout, une fois dépassé le mètre 50, ça cesse de vous considérer comme Dieu en personne.

La quarantaine galopante, voilà ce que se dit ce père, enfermé dans les toilettes, ultime forteresse inviolable.

Jérôme Colin, Denis Laujol et Thierry Hellin vous offrent un spectacle sur l’amour familial où les sentiments sont à vif, comme sur un champ de bataille. Noschamps de bataille se joue jusqu’au 4 juin prochain au théâtre de poche.

Bon week-end sur Classic 21.