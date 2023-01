Séquence Culture du vendredi 27 janvier 2023

Rendez-vous à la ferme du Biéreau pour de la poésie, de l’amour aussi et de la musique : ''Contes nus'' est un spectacle familial, en musique, et en mouvement, on vous parlera des étoiles, des orangs-outans, des trous noirs, des vaches et des autoroutes pour galaxies.

Mais aussi des Indiens, des cow-boys, du riz, des contenants et des contenus, de la vitesse du monde… En chantant sous une ombrelle, plantée dans un citron. Une histoire débridée, celle du monde où nous barbotons. Les Indiens d’Amérique se racontaient des histoires, plus poétiques les unes que les autres, pour expliquer les mystères du monde. Et nous, que nous reste-t-il à raconter ? Quelles histoires alors que la science et les télescopes s’enfoncent toujours plus loin vers le début des temps ? Le réel peut-il se passer de la poésie ? La réponse est assurément non dans l’univers intime que la compagnie Tomassenko vous propose, où les mots s’entremêlent aux notes. "Contes nus" est à voir du 14 au 18 février à La ferme du Biéreau à Louvain la neuve.

Le Photo Brussels Festival vous invite à un mois de la photographie.

Fondé en 2016 à l’initiative du Hangar, le PhotoBrussels Festival a d’abord pour objectif de réunir pendant un mois tous les amoureux, acteurs et professionnels de la photographie contemporaine. Le festival propose un programme d’abord d’expositions, ensuite d’ateliers, puis de conférences et enfin de visites. Cela a débuté hier et le festival se refermera le 26 février prochain. Le festival rassemble 35 espaces d’art pour célébrer la photographie contemporaine. Vous êtes invité à concevoir votre propre circuit et à découvrir des galeries d’art, des espaces dédiés à la photographie et des centres d’art. Quelques hauts lieux de la photo contemporaine y sont associés, notamment Art et marges, la Centrale ou encore le Wiels. Le programme complet des expos se trouve sur www.photobrusselsfestival.com

Encore un festival mais cette fois à Liege, à partir de ce vendredi jusqu’au 18 février au Manège Fonck, le Festival de Liège interroge le présent.

Des découvertes en exclusivité, des premières belges mais aussi des créations de théâtre et des spectacles salués par la critique et le public dans d’autres grands festivals internationaux. 17 spectacles inédits venus du Brésil, du Cameroun, de Chine, d’Espagne, de Grèce, d’Irlande, d’Italie, de France mais aussi de Belgique avec des artistes et des compagnies issues de Fédération Wallonie-Bruxelles et de Flandre. Infos & tickets : www.festivaldeliege.be