Séquence Culture du vendredi 26 août 2022

Spectacle promenade à l’abbaye de Villers la Ville, la rencontre de formations vocales de renommée internationale ''La Nuit des Chœurs''.

Six chœurs sont présents dans les endroits les plus remarquables de l’abbaye pour vous offrir une suite de concerts en alternance dans une ambiance assez féerique. Grâce à des horaires soigneusement étudiés, vous allez découvrir, à votre rythme, l’ensemble du programme proposé, au détour d’un pan de muraille ou sous les voûtes séculaires d’une crypte. En fin de soirée, tous les artistes se rencontrent sur la scène principale pour une apothéose rehaussée par un feu d’artifice. Au programme : The Kingdom Choir, Natasha St-Pier et ses choristes, L’ensemble letton Maska, Les polyphonies géorgiennes Rustavi ou encore Le Chœur de la Royal Air Force. La Nuit des Chœurs c’est ce soir et demain à L’abbaye de Villers la Ville. Infos et réservation sur www.nuitdeschoeurs.be

Rendez-vous à Bruxelles pour un festival de théâtre organisé par les Brigittines.

Sous l’emblème thématique "Spirale du songe", le Festival présente 10 spectacles conjuguant mouvement et formes scéniques contemporaines, venant d’Allemagne, de Belgique, du Canada, d’Espagne, de France, d’Italie et de Suisse, dont 9 venues inédites en Belgique. Le Brigittines International Festival 2022 se déroule jusqu’au 3 septembre prochain.

Je vous emmène au Mac’s, musée d’art contemporain du Grand Hornu pour visiter l’exposition d’''Aline Bouvy : Cruising Bye''.

Une expo féministe transgressive et audacieuse. A travers ces œuvres, l’artiste bruxelloise met un coup de pied dans la fourmilière de normes, s’en approprie les codes pour les transgresser. Des policiers nus en position lascive, des néons semblables à des jets d’urines, des chiens en plâtre en plein rapport sexuel, des urinoirs retournés fixés au plafond… Cette exposition surprend, bouscule même parfois. ''Cruising Bye d’Aline Bouvy'', une exposition puissante et subversive à voir ou questionner jusqu’au 18 septembre.