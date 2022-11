Séquence Culture du vendredi 25 novembre 2022

Le festival "SonicScreen", un festival de ciné-concerts à Braine-le-Comte, un nouveau projet consacré exclusivement aux ciné-concerts, une discipline en plein essor. Les organisateurs du festival se font une joie de proposer cette discipline au public.

Le festival a débuté hier et se poursuivra jusqu’à dimanche inclus. Ce soir au programme : L’ÉTRANGE COULEUR DE DARIO, une création inédite mêlant la musique psychédélique de Dario Mars et les images d’Hélène Cattet et Bruno Forzani. Travaillant régulièrement pour le cinéma, Renaud Mayeur, leader du projet, prend ici un virage vers le cinéma de genre des sixties et seventies, un coup de foudre pour le cinéma sensoriel et psychédélique. Demain LES NOUVELLES CHRONIQUES DE MELVILE, la transposition à l’écran et en musique de la BD de Romain Renard et ou encore FARFELU, le ciné-concert imaginé par la compagnie Zonzon pour éveiller les sens de plus jeunes spectateurs. Sonic screen est à découvrir jusqu’à dimanche 27 novembre à la salle Baudouin IV qui se transforme pour l’occasion en lieu de confluence entre le cinéma et la musique vivante. Le programme complet est à retrouver sur notre site classic21.be

Direction Liège pour découvrir une toute nouvelle exposition : ''Pastels'' de Luis Salazar, l’artiste basque expose de petites créations délicates, des couleurs vibrantes, chatoyantes, voluptueuses, une pâte épaisse ou translucide, sensuelle.

Le bâton de pastel coloré effleure, caresse, s’écrase, s’étire, se concentre, se dissipe et le doigt repasse, caresse, écrase, estompe à son tour. Banni tout intermédiaire. Une intimité s’impose. La confrontation entre ces petits délices qui ont le charme et la spontanéité de l’esquisse et les toiles de grands formats, nettes, pures, maîtrisées, présentes également à La Cité Miroir sera d’autant plus criante. L’exposition est à découvrir jusqu’au 8 janvier prochain. Avec des petits bonus comme les dimanches en familles. Les dimanches 27 novembre et 8 janvier, place aux familles ! Un moment entre contemplation et création plastique, en compagnie de l’artiste. Mais aussi un goûter pour les enfants et un atelier créatif. Autre bonus une visite en nocturne. Cette visite est organisée vendredi prochain le 2. En solo, en couple, entre amis ou en famille, venez découvrir les œuvres avec l’artiste, le temps d’une soirée. Pastel de Luis Salazar c’est à la cité miroir de Liège jusqu’au 8 janvier 2023.