Séquence Culture du vendredi 25 mars 2022

Direction Bruxelles pour la création du spectacle : ''Une Flute Enchantée''. En réunissant acteurs et chanteurs d’opéra, Daphné D’Heur metteuse en scène vous propose de vivre la création de l’incroyable opéra de Mozart en septembre 1791.

Wolfgang et son frère en maçonnerie, Emanuel Schikaneder, inventent sous vos yeux un spectacle féerique. La belle-sœur du compositeur de génie frémit quand elle découvre l’air de ''La Reine de la Nuit''. Parviendra-t-elle à atteindre une note aussi aiguë ? Théâtre et musique puisque vous naviguez entre des extraits de ''La Flûte Enchantée'', mais également du ''Requiem'' et de ''La Clémence de Titus'' – les trois œuvres qui occupaient Mozart à l’époque. Le parti pris est aussi audacieux qu’efficace. Un spectacle familial les enfants sont conviés dès 8 ans. ''Une Flute Enchantée'' se joue au théâtre royal du parc jusqu’au 2 avril.

Le Musée des beaux-arts de Gand (MSK Gent) a annoncé qu’il célébrera son 225e anniversaire avec une année de festivités culturelles.

Au programme : trois expositions, un parcours historique dans les salles et une série de projets artistiques dans la ville. Les Amis du Musée souffleront, eux, leurs 125 bougies. Le MSK est l’un des plus anciens musées d’Europe et il peut se targuer d’être le plus ancien musée public de Belgique. Le coup d’envoi des festivités sera donné le 2 septembre à travers une année de festivités culturelles.

L’exposition ''Pop Masters'' présente sur la grande place de Bruxelles, plus de 150 œuvres des trois grands maîtres du Pop Art sont actuellement exposées en plein centre de la capitale.

Projets majeurs, commandes emblématiques, engagements personnels et inspirations d’exception de Keith Haring, Andy Warhol et Roy Lichtenstein sont au menu d’une sélection jamais vue en Belgique ! Une exposition absolument unique ! Pour la découvrir, on vous offre des tickets d’entrée afin de vous plonger dans l’univers de ces Pop Masters. Rendez-vous jusqu’à dimanche sur notre site pour participer au concours et tenter votre chance.